“Con tres chiquillas encerrado en un departamento”: Furioso descargo contra Fernando Solabarrieta tras enojo con Lucho Jara

Es un escándalo de aquellos. Fernando Solabarrieta confirmó que acabó, por completo, con su amistad con Lucho Jara.

Esto luego de una entrevista que el cantante le realizó a Ivette Vergara, que no le habría gustado nada al comentarista deportivo.

“Ella da una entrevista a alguien que yo consideraba mi amigo, que dejó de serlo para siempre”, lanzó el periodista.

Un quiebre total donde agregó que “su única amistad es con la televisión y su ego... Él no tiene más amigos que su ego. Peor que eso, y esto habla de como es él, al día siguiente me llaman de su programa para que yo vaya a contestarle a Ivette... Yo eso a un amigo, no se lo acepto".

Daniella Campos contra Solabarrieta

Frente a esto, en Zona de Estrellas abordaron el tema este martes.

Y ahí, Daniella Campos se fue con todo contra el examigo del intérprete.

“Mírenlo, está con un enojo. ¿Por qué te tienen que avisar a ti que ella daría una entrevista? Estabas separado de la Ivette y con tres chiquillas encerrado en un departamento, ¿Querías que te interrumpieran para contarte de que tu ex señora estaba en una entrevista hablando de las cagadas que te mandaste tú? ¡Por favor!”, lanzó.

Y agregó “eso sí que me parece el colmo, tienes que bajar a la humildad, tus amigos fueron los que tenían que apoyar y llevar las maletas, yo no tenía idea de que tu mujer tenía que pedirte permiso para ir a un programa de televisión. ¿Quieres que la pobre Ivette se quede siempre tras tu sombra quitándote las cañas al otro día? No, Fernando te pasaste”.