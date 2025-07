Conocido exchico reality denuncia millonaria estafa tras comprar carro para su negocio de paltas

El exchico reality y actual emprendedor Leandro Penna denunció haber sido víctima de una estafa que ha puesto en jaque la logística de su negocio de distribución de paltas.

Según relató en el matinal “Mucho Gusto”, invirtió más de 30 millones de pesos en un carro de arrastre defectuoso que no solo complicó su trabajo, sino que además casi provoca un accidente.

Leandro Penna Ampliar

Penna explicó que, debido al crecimiento de su emprendimiento, adquirió un camión y posteriormente un carro adicional para transportar una mayor carga. Sin embargo, la compra se convirtió en una pesadilla.

“El 17 de enero del 2023 le compré el carro. Me dijeron que me lo entregaban en 45 días, pero pasaron seis meses. Cuando fui a revisarlo, los ejes no eran los adecuados y la suspensión neumática estaba mal instalada”, detalló.

A pesar de los desperfectos, retiró el carro y lo utilizó pensando que había sido reparado. No obstante, durante un viaje desde Hijuelas a Santiago con el carro lleno de paltas, la estructura comenzó a desestabilizarse. “Se empezó a mover, a hacer tipo tijeras. Menos mal que el conductor pudo controlarlo, porque pudo haber sido una tragedia”, relató.

Penna exige la devolución de los $28 millones invertidos, además de los más de $4 millones que ha gastado en reparaciones. Sin embargo, la empresa que le vendió el carro solo le ofrece una compensación de $16 millones, a cambio de que él devuelva el vehículo.

Desde la compañía, le aseguraron que la responsabilidad recae en la persona que construyó el carro mientras los dueños estaban de vacaciones. “Nos dijeron: ‘No somos responsables’. Pero yo no tengo con quién más entenderme”, lamentó el argentino.