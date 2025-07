Felipe Méndez se sincera sobre su suplencia en Colo Colo y le envía un mensaje a Almirón: “Me gustaría...”

Víctor Felipe Méndez, volante de Colo Colo, habló este jueves en conferencia de prensa previa al partido del próximo sábado ante Deportes La Serena y realizó un balance crítico de sus primeros meses en el “Cacique” de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional 2025.

Consultado por su titularidad en el Superclásico ante la U y la lucha por ganarse un puesto como titular, el ex CSKA Moscú comenzó diciendo que “no me sorprendió, porque día a día me trabajo para poder estar en el once inicial”.

“En la posición en la que juego hay mucha competencia, el técnico tiene que tomar decisiones y uno las tiene que respetar, trabajar día a día y desde ahí darle alguna variante como para que él pueda confiar en mí“, añadió.

Luego, sobre su rendimiento, reconoció que “claro que puedo hacerme una autocrítica. Me gustaría poder jugar más, que es para lo que yo trabajo, pero respeto las decisiones del cuerpo técnico. Me toca seguir trabajando para poder entregarle esa confianza al entrenador y poder estar en el once inicial”.

Por otro lado, Méndez analizó sus primeros meses en Colo Colo y apuntó a revertir el mal momento del equipo: “Cuando uno llega a un lugar, las expectativas siempre son altas, pero claro que han pasado cosas. Lo que pasó en Copa Libertadores nadie se lo esperaba, así que creo que esos factores por ahí han influido, pero al equipo lo veo bastante bien".

“Si bien no fue un buen primer semestre, el equipo está preparado y pensando en lo que va a ser la segunda parte del torneo para poder tratar de hacerlo lo mejor posible y poder tener a Colo Colo en la parte alta, que es donde se merece”, complementó.

Finalmente, el mediocampista de 25 años le entregó su respaldo a Jorge Almirón y descartó algún tipo de quiebre al interior del camarín: “A Jorge lo veo bastante bien. Es un técnico que es muy capacitado, por algo está acá. El equipo está con plena confianza desde el día uno. Nosotros confiamos mucho en lo que se está haciendo”.

“En lo personal me he sentido muy feliz desde el primer día. Tanto la gente del club como el cuerpo técnico y mis compañeros me han tratado muy bien. El camarín nunca ha tenido ningún roce, la relación entre nosotros es muy buena y el ambiente de trabajo es muy agradable”, concluyó.