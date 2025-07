“Armamos este grupo para comprar a O’Higgins; me puse a la cabeza y pedí tener control absoluto sobre todas las áreas”

Tras 20 años bajo la dirección de la familia Abumohor, O’Higgins cambió de dueño y ahora quedó en manos de un grupo inversor extranjero compuesto por cuatro personas: Cristián Bragarnik, Jorge Hank, Matías Ahumada y Jorge Reina.

En el caso de Ahumada, quien es analista especializado en gestión deportiva, asumió como director del club y estará presencialmente en el conjunto de Rancagua para liderar el proyecto.

Los planes y las motivaciones de los nuevos dueños de O’Higgins

En diálogo con el diario El Rancagüino, Matías Ahumada comentó cómo nació la idea de adquirir la propiedad del cuadro celeste. “Christian Bragarnik me comentó que estaba interesado en adquirir un club en Chile, sin decirme el nombre, y me preguntó si yo estaría dispuesto a dirigirlo. Inicialmente, dudé, pero cuando me dijo que era O’Higgins, ahí me convencí”, señaló.

“Elegimos O’Higgins porque, al analizarlo, es un club que tiene todo para ser grande. Tiene un predio donde se pueden formar jugadores, con potencial para ser el mejor formador de Chile e incluso poner jugadores en la selección. Además, es el único club de la región, el único club de la ciudad, y no está en Santiago, lo cual me agrada por razones particulares”, aseguró el nuevo directo del elenco rancagüino.

“Hay que ser ambiciosos, hay que competir, hay que soñar. Hay que jugar para ser primero, después los resultados pueden darse o no, pero uno siempre tiene que apuntar a llegar a lo más alto que pueda. Es fútbol, jugamos para ganar, y la exigencia debe estar siempre”, remarcó Ahumada.

En la misma línea, aclaró que no buscan cambiar la identidad de O’Higgins. “El club tiene una historia de 70 años y cuenta con una comunidad entera. La idea es potenciar esa comunidad, no cambiarla. Y eso incluye la insignia, los colores, los hinchas, los socios, los empleados. Nunca hubo un plan en la cabeza de nadie, ni en ninguna discusión, de cambiar nada de eso”, afirmó.

Sobre el grupo inversor que ahora controlará los destinos del “Capo de Provincia”, mencionó: “El grupo no tiene un nombre oficial porque lo armamos específicamente para esto, para la compra de O’Higgins. Cuando supe que era O’Higgins, dije: ‘Yo me pongo a la cabeza del proyecto’. Pedí tener control absoluto sobre todas las áreas”.

Por último, Matías Ahumada entregó detalles de su vida. “Soy chileno, nací aquí. Mi familia se mudó a Argentina cuando yo tenía 6 meses, pero mis primos, tíos y abuelos son chilenos. De chico, venía a Chile una o dos veces al año a visitar a la familia, y de grande, al menos una vez al año. Conozco Chile, y lo que es más, conozco el Chile de provincia, porque mi familia es de Quillota y Limache”, concluyó.