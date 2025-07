Daniel Garnero reconoce problemas para contar con Valber Huerta en la UC: “No lo veo bien deportivamente”

Este jueves, el entrenador de la UC, Daniel Garnero, anticipó el choque de este domingo contra Audax Italiano, en el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2025.

“Toca enfrentar a uno de los equipos que viene mejor en la temporada, con niveles individuales muy altos y colectivamente se nota que están seguros de lo que hacen. El rival nos va a exigir mucho, tendremos que hacer muy bien las cosas para obtener el triunfo”, planteó, esperanzado en que el equipo pueda ejercer su localía en el Claro Arena este semestre.

“Nos gustaría que el club pueda hacerse fuerte en casa y clasificar a un torneo internacional. Para eso tenemos que hacerlo muy bien en esta segunda vuelta (...) El estadio genera una cierta ansiedad, Católica históricamente se hizo fuerte ahí. Estamos buscando un funcionamiento y si hacemos positiva la localía, es algo que entusiasma a todos”, aseguró el argentino, valorando el proceso de trabajo de las últimas semanas.

“Siempre tenemos cosas para mejorar, por más que las cosas vayan muy bien. Hicimos hincapié en mejorar cosas desde el posicionamiento para lograr la superioridad numérica, lleva tiempo, equivocarte, corregir y hacerlo bien”, recalcó.

Daniel Garnero y las bajas de la UC

El entrenador de los cruzados enfatizó su intención en que el equipo pueda incorporar algún refuerzo, aunque todavía no hay avances.

“Estoy insistiendo en que venga alguien. Si no se puede, buscaremos la mejor opción que hay en casa”, planteó, junto con abordar los problemas que presenta el equipo en su composición.

A las bajas de Agustín Farías y Francisco Arancibia para el duelo con Audax Italiano, se suma el presente de Valber Huerta, que sigue sin poder redebutar por la UC a un año de su regreso.

“Es una situación difícil. Está pasando un momento en que todavía no lo veo bien deportivamente, no será citado hasta que no vea que está en condiciones físicas de estar a la altura de sus compañeros”, reconoció, mostrándose más esperanzado con la situación de Eugenio Mena.

“Está bien, los partes médicos son optimistas, están en los tiempos. Veremos cómo termina esta semana, está incrementando entrenamientos y entrando en la parte físico. Si sigue creciendo, en una de esas la próxima semana estaría con nosotros”, cerró Daniel Garnero.