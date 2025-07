Franco Torgnascioli y su gesto con Unión Española: “Si el entrenador no me quería, podían usar mi cupo de extranjero” / Wagner Meier

Franco Torgnascioli, ahora exarquero de Unión Española, volvió a referirse a su complicada salida del conjunto hispano, tras malos entendidos con su entrenador, Miguel “Cheito” Ramírez.

En conversación exclusiva con Los Tenores de la Tarde, el portero entregó nuevos detalles sobre la tensa relación que mantuvo con el DT.

“Firmé la rescisión hace un par de días y ya estoy en Uruguay. No me fui por una mala relación, pero era una relación que no quería tener con el entrenador”, comenzó relatando el uruguayo.

“Si hay un jugador al que le gusta ser suplente, ya son decisiones de cada quien, pero jamás me voy a pelear con un entrenador porque me saca. Lo que me molestó fue la forma. La ideología del entrenador de Unión Española no la comparto”, agregó.

Además, confirmó por qué decidió dar un paso al costado: “Ninguna persona del fútbol puede ver lo que hizo Miguel como algo bueno. Yo fui el primero en plantear poner mi cargo a disposición, simplemente por el cariño que le tengo a Unión. Pensé que, si el entrenador no me quería, podían usar mi cupo de extranjero y mi salario, que es bueno, para otro jugador”, sentenció Torgnascioli.