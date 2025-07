Bárbara Hernández se enfrenta a su desafío más extremo: 30 horas nadando en el Canal de la Mancha

La nadadora chilena Bárbara Hernández, conocida mundialmente como La Sirena de Hielo, se prepara para uno de los mayores desafíos de su carrera.

Buscará convertirse en la primera mujer sudamericana en completar el doble cruce del Canal de la Mancha, un reto extremo reservado para unos pocos nadadores de ultraresistencia en todo el mundo.

Entre el 24 y el 30 de julio, la deportista intentará cruzar ida y vuelta los más de 65 kilómetros que separan Inglaterra y Francia, nadando sin asistencia, sin traje de neopreno.

Enfrentará aguas a unos 16 °C, fuertes corrientes y tráfico marítimo. La hazaña podría tomarle más de 30 horas seguidas, con breves pausas para alimentarse.

“Durante el cruce sólo podré detenerme brevemente para tomar agua o consumir geles con proteínas y sales. No puedo detenerme por mucho tiempo, porque la corriente me arrastraría. Es un desafío extremo, pero me siento preparada”, confesó Hernández.

De lograrlo, se sumará a una lista histórica en la que figuran menos de 10 mujeres en todo el mundo, y hasta ahora solo una latina: la mexicana Nora Toledano, quien lo consiguió en 2007.

Entrenamiento a toda prueba

Para soportar las largas horas de exposición al frío y la fatiga, ‘La Sirena’ lleva meses de preparación con jornadas de hasta 12 kilómetros diarios en piscina en el Club Deportivo Universidad Católica y prácticas en la helada Laguna del Inca en Portillo, donde nada en aguas bajo los 5 °C.

A esto suma entrenamiento de fuerza, trabajo técnico, kinesiología y nados nocturnos de ocho horas en Viña del Mar, intentando llegar de la mejor forma posible al gran reto.

“Aprendimos mucho de lo que ocurrió en Santa Catalina (Estados Unidos) en 2024, cuando no pude completar el cruce de regreso”, reflexionó.

“Hoy hemos incorporado nuevas variables: más descanso, mejor nutrición y mayor exposición a frío extremo”, explicó la nadadora, quien tras esa experiencia ajustó su estrategia.

Rumbo a la Doble Triple Corona

Este desafío forma parte de un objetivo aún mayor: obtener la Doble Triple Corona de Natación en Aguas Abiertas, un título que exige completar tres pruebas de ultraresistencia de ida y vuelta: Manhattan (que ya hizo en 2021), Canal de la Mancha y Canal de Santa Catalina (que planea reintentar en 2026).

“Nos dedicamos a desafiar y quebrantar los imposibles, por lo que es parte de las lecciones realizar nados que quizás no resulten. No podemos quedarnos inmovilizados por el miedo, debemos impulsarnos por éste”, planteó.

Un mensaje que trasciende

Además de superar sus propios límites, Bárbara Hernández busca dar visibilidad a la natación en aguas abiertas y a causas que la movilizan. Como embajadora de Olimpiadas Especiales, dedica este cruce también a quienes luchan por ser reconocidos.

“Me siento profundamente orgullosa de representar una disciplina que por años ha sido marginal, porque eso también me permite abrir espacio a otros atletas que han permanecido invisibles, a pesar de sus enormes logros”, destacó.

Con esta travesía, la ‘Sirena de Hielo’ no solo busca escribir una página en la historia del deporte chileno, sino también enviar un mensaje de perseverancia, inclusión y cuidado de los océanos.