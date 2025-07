Cadem: estos son los candidatos que pasarían a la segunda vuelta de la elección presidencial en Chile

Este domingo se publicó una nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem, con foco en la carrera presidencial rumbo a las elecciones del 16 de noviembre.

En concreto, los resultados confirman el liderazgo de Jeannette Jara y José Antonio Kast, mientras Evelyn Matthei registra su peor desempeño en más de un año.

Si la elección fuera este domingo, Jara obtendría un 29% (+3 pts en comparación con la medición anterior) y Kast un 27% (+5 pts), lo que les permitiría pasar a segunda vuelta.

Más atrás, en la comparativa, se ubican Matthei (14%, -4 pts), Franco Parisi (8%, -2 pts), Johannes Kaiser (6%), Marco Enríquez-Ominami (4%, +2 pts) y Harold Mayne-Nicholls (2%, -3 pts). Un 10% no votaría, no sabe o no responde.

En la medición de voto espontáneo, Jara sube a 28% (+2 pts), Kast llega a 23% (+1 pto) y Matthei cae a 9% (-3 pts), su nivel más bajo desde junio de 2023. Parisi marca 7% (+1 pto), Kaiser 5% y Enríquez-Ominami 1%. El 25% no sabe o no responde.

Segunda vuelta

En los escenarios de segunda vuelta, J osé Antonio Kast se impondría : vencería a Jeannette Jara por 11 puntos (47% vs. 36%) y también superaría a Evelyn Matthei por 6 puntos (37% vs. 31%). En un eventual enfrentamiento entre las dos candidatas, Matthei derrotaría a Jara por 5 puntos (42% vs. 37%).

Respecto a las expectativas, un 35% (+5 pts) cree que Kast será el próximo presidente; 30% (+5 pts) menciona a Jara; y solo un 12% (-5 pts) a Matthei.