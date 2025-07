Aseguran que Tonka Tomicic volvería pronto a la televisión chilena: estaría lista en un reality

La exanimadora de TVN y Canal 13, Tonka Tomicic, tendría cada vez más próximo su regreso, de forma estable, a la televisión chilena, tras años lejos de las cámaras.

En Que te lo digo, la actriz Antonella Ríos aseguró: “Me informan de las oficinas, directamente del canal de Vicuña Mackenna, que efectivamente Tonka Tomicic vuelve a Mega en el programa, en el reality, de cocina”.

“100% confirmado, y esto lo dice alguien que estuvo donde los ejecutivos cerraron el trato. Es una muy buena fuente que tampoco voy a revelar. Tonka Tomicic finalmente sí habría cerrado este trato con Mega”, añadió.

Lo que se sabe de este eventual arribo de Tonka Tomicic a Mega

Luego, acerca de los detalles del acuerdo, la panelista de Que te lo digo comentó: “¿Con auspicios? No lo sé. ¿Está feliz? ¿Contenta? Posiblemente. Tonka es la nueva animadora de este nuevo proyecto, al cual le tienen todos los huevitos puestos".

“Se va a Mega Tonka Tomicic, a pedido del público y a pedido de la gente que la quiere y la estaba esperando”, adicionó.

En ese momento, Luis Sandoval señaló que “los focus group decían como que la gente no la quería mucho. Eso me llama poderosamente la atención. Me encanta que vuelva a trabajar, pero los focus group en el último tiempo...”.

Sin embargo, en un breve diálogo con ADN.cl, la exanimadora de Bienvenidos y del Festival de Viña del Mar, al ser consultada sobre si era verdad que estaba lista en el nuevo reality de Mega, respondió: “No tengo nada concreto aún”.