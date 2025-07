Ingrid Cruz cuenta la verdad sobre su romance con Luciano Cruz-Coke: “Nunca fue a escondidas”

En Only Fama, la actriz Ingrid Cruz se refirió por primera vez a su romance con Luciano Cruz-Coke tras las declaraciones de Francisca Merino en Tal Cual, donde esta última habló de una supuesta infidelidad durante su relación con el actual parlamentario de Evopoli.

“Yo pololeaba con el senador, todo el mundo sabía, y yo notaba cosas raras, que se perdían por ahí, y un amigo muy leal, el único del área dramática, me dijo que me estaban cagando hace tres meses”, fue la afirmación de Pancha Merino que encendio la controversia.

Al ser consultada por el tema en Only Fama, Ingrid Cruz respondió sin rodeos: “Sí, teníamos 23 años”. Luego, al ser consultada sobre si Pancha Merino dijo la verdad, la actriz de Brujas y Pituca sin lucas respondió: “No... Sí y no”.

“Yo sí pinché con Luciano, y además no calzan las fechas. Yo lo conocí y nos topamos cuando él estaba terminando la teleserie (Fuera de Control) y nosotros estábamos empezando (Cerro Alegre), un trabajo de mesa, porque no hay tantos estudios, entonces no es que puedas hacer tantas teleseries a la vez”, detalló la intérprete.

Más adelante puntualizó: “Esto fue en Fuera de Control-Cerro Alegre. Y además, uno, yo no tuve una relación. Qué lata hablar estas cosas. Igual es veintitantos años después”.

Finalmente, concluyó con una aclaración sobre el tipo de vínculo que tuvo con el actual senador de Evopoli: “Sí, yo tuve un pincheteo (sic) con Luciano. Nunca a escondidas. No fue nada... No tuvimos una relación“.