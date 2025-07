Ingrid Cruz repasó a Pancha Merino: “No he estado pendiente, tengo vida” / Yvo Salinas

Ingrid Cruz habló sobre el conflicto mediático con Pancha Merino, tras las acusaciones de maltrato que la actriz hizo en su podcast Di la verdad Rosa. Una de las respuestas de Merino fue que Cruz se habría metido en una relación de la presentadora.

En una reciente pauta, Cruz aclaró que no ha estado preocupada por las críticas, destacando que lleva 27 años en la farándula y ha tenido que lidiar con rumores, “algunas verdades y otras no tanto”.

En cuanto a la controversia, la actriz destacó que su enfoque está en su carrera. “Lo ideal para mí es que siempre se hable de mi oficio. Yo trato de no hablar de la vida privada de nadie“, comentó en conversación con Radio ADN, enfatizando que prefiere que la conversación se centre en su trabajo como actriz y no en aspectos personales.

Al ser consultada sobre la atención mediática que ha recibido su vida privada, Cruz mencionó que no le dedica tiempo a las críticas, ya que tiene múltiples compromisos laborales y familiares. “No he estado pendiente, estoy grabando una teleserie, tengo vida, una hija, un perro“, dijo, asegurando que “cuando las cosas se ponen muy duras, lo más sano es no verlas, porque igual hay un nivel de angustia y ansiedad”

Sobre el impacto de sus palabras en el podcast y si es que se arrepiente de sus dichos, Cruz fue tajante: "No es lo que yo hablo en mi podcast, no", reafirmando su postura y dejando claro que no se arrepiente de lo dicho.