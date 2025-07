A 26 días de la desaparición de María Ignacia González: ¿Dónde está la concejala de Villa Alegre?

Han pasado 26 días desde que María Ignacia González Torres fue vista por última vez, y desde aquel 15 de junio, Villa Alegre dejó de ser lo mismo.

La comuna de la región del Maule, conocida por sus fiestas típicas y calles llenas de naranjo, entró en un espiral de temor e incertidumbre por saber ¿Qué pasó con su vecina y concejala por más de 15 años? ¿Dónde está? ¿Por qué no hay rastros de su paradero? ¿Hay o no participación de terceros en su desaparición?

Esas son parte de las interrogantes que rondan por las calles de una pequeña localidad de poco más de 17 mil habitantes que no han descansado en buscar a la “Nacha”, como le decían de cariño.

A poco menos de un mes de su desaparición hay más preguntas que respuestas. La investigación liderada por la PDI y el Ministerio Público fue declarada secreta y los vecinos no saben qué pasó realmente.

Esto, a su vez, ha levantado muchas teorías. Algunos dicen que hubo intervención de terceros, que se trataría de rencillas políticas, que pudo haber sido un portonazo, que quisieron darle un susto y se les pasó la mano. Lo cierto es que nada se descarta mientras no haya una pista clara, y esto ha generado que la población sienta miedo.

A las 19:00 horas, el pueblo está desierto, los niños ya no juegan en las plazas, la gente no camina por las calles y son pocos los autos que rondan después de esconderse el sol.

En el día el escenario es distinto: la gente no descansa, se retoma la búsqueda y los vecinos se manifiestan para que esta no se detenga; son pocos los árboles que no tienen un afiche con la cara de María Ignacia, no hay cuadra que no tenga globos negros y nadie está indiferente al tema que marca la historia de Villa Alegre.

¿Dónde está María Ignacia y qué pasó con ella?

“Esto es como un enigma en el que piensas todos los días, te acuestas pensando y dices ‘pucha qué pasó’ ¿Dónde está? ¿Qué hicieron con ella?“, señaló una vecina.

“Este pedazo de Chile ya no es el mismo. Uno ve como los locales cierran más temprano, la gente no sale, anda con miedo. Obviamente, todos estamos preocupados, todos queremos saber qué pasó con María Ignacia. Y por eso estamos acá presentes, para poder pedir verdad y justicia para María Ignacia”, agregó otro habitante de la zona.

El día que desapareció, María Ignacia visitó a un matrimonio de la comuna, y le llevaba una planta a la dueña de casa, con quien tomó té durante la tarde y posteriormente jugaron cartas junto a una amiga de la concejala. Ese fue el último lugar donde se vio a González, quien se retiró de madrugada del domicilio y quedó de avisar cuando llegara a su casa, lo que nunca ocurrió.

Días después, el inmueble donde se llevó a cabo la reunión fue allanado por la Policía de Investigaciones en búsqueda de pistas que pudieran ayudar a dar con el paradero de la autoridad comunal. Sin embargo, el hecho causó revuelo al saberse que en esa misma casa vive actualmente el administrador municipal, Rodrigo Cancino, con quién, según los vecinos, María Ignacia tenía una buena relación e incluso habrían hablado durante el día, ya que se esperaba que horas más tarde comenzaría un temporal y Cancino estaba de alcalde subrogante.

De forma exclusiva, Radio ADN pudo hablar con Rodrigo Cancino, quien aseguró estar aportando con la investigación y no descartó tomar acciones legales por el hostigamiento y las acusaciones que se han levantado en su contra.

“Las indicaciones y los adjetivos que me califican de sujeto de interés, de sospechoso, han emanado 100% de la prensa y no de Fiscalía ni Policía de Investigaciones, los cuales no se han referido en todo este tiempo en nada a la investigación”, expresó.

“En su oportunidad veré si ejerzo alguna acción legal. Lo único que yo quiero es que haya en avance la investigación y que se encuentre lo antes posible a la señora María Ignacia”, dijo.

Según su propia declaración ante la PDI, y la de cercanos a la familia, Rodrigo Cancino no habría estado en Villa Alegre en el momento de la desaparición de María Ignacia, ya que habría estado celebrando un cumpleaños en Constitución, información que maneja actualmente la Policía y el Ministerio Público, y el allanamiento de su domicilio se debería netamente a que fue el último lugar en el que se vio a la concejala.

Este es el primer caso que remece de esta manera a Villa Alegre, una comuna tranquila que ha tenido un giro radical en los últimos días y que mantiene alerta a los vecinos.

Una testigo clave, que pidió no revelar su identidad, conversó en exclusiva con Radio ADN, y descartó que María Ignacia haya tenido intenciones de atentar contra su vida, precisando que incluso tenía ganas de viajar y descansar cuando terminara su último periodo como concejala.

“Ella tenía planes de viajar. Habló de las plantas, muy entusiasmada, que había regalado a otras personas, a otras niñas que había educado antes, pero hablando así como cosas con futuro, tenía demasiados proyectos”, expresó.

“A ella le gustaba lo que hacía, era el último periodo que iba a hacer. Creo que ya estaba cansada, porque ella era como fiscalizadora, lo que la hizo una concejala demasiado exigente, o sea, ella quería hacer las todas, no aguantaba y no dejaba pasar ninguna, ella era muy confrontacional”, aseveró

El próximo martes se cumple un mes desde la desaparición de María Ignacia González, una mujer de carácter fuerte, como relatan los vecinos de Villa Alegre, pero a la vez preocupada de su comunidad.

A 26 días de su desaparición continúa la búsqueda, los allanamientos, la investigación, las teorías, el temor, la incertidumbre y sobre todo la pregunta constante que se repite en cada rincón de la comuna ¿Qué pasó con María Ignacia? Y ¿Quién está detrás de todo esto?