“Puras calumnias”: Estas son las fuertes razones que alejaron a Gonzalo Cáceres de Raquel Argandoña

Después de décadas de amistad, Gonzalo Cáceres decidió contar públicamente por qué terminó su vínculo con Raquel Argandoña. El maquillador, quien compartió casi 40 años de cercanía con la animadora, reveló los motivos en el programa Que te lo digo.

Durante su intervención, el icónico estilista de los famosos relató un episodio que marcó el inicio del distanciamiento. “Dijo que yo me podría haber violado al Hernancito (Nano Calderón), que fue la primera”.

Luego, agregó: “Después, que yo le había robado algo de la casa del mozo en la casa lila. Que yo se las había sacado y que yo se las había devuelto, todo eso, ¡puras calumnias! Ella es tramposa. Así que ya da lo mismo”.

El maquillador también recordó un conflicto legal con Eliseo Salazar, comparándolo con su situación con la conductora de Tal Cual. “Si quisiera podría hacerle lo del Eliseo (Salazar) que me inventó una cosa, lo metí preso y gané el juicio, así que la Raquel me da lo mismo, ya no me interesa”.

Consultado sobre ese juicio, explicó que fue acusado de inventar que Salazar había baleado la casa de La Quintrala. “La escena existió, hubo un juicio”, sostuvo.

Lo acusó de dos graves delitos y ya no quiere saber más de ella

Gonzalo Cáceres también se defendió de las acusaciones de robo: “¿Tú te imaginas que yo le iba a robar unas joyas a ella? Cuando mi madrina era conocida por las joyas más maravillosas que hay, qué me interesa a mí, si yo no tenía aros de lata po’ mi amor. Pregúntale a la Paulina Nin quién era la Raquel Argandoña en la Villa Frei nomas“.

Posteriormente, el estilista aseguró que no fue el único en alejarse de la animadora. “La Paulina (Nin) la borró también. Pero yo ya de esa parte no me preocupo, porque ella ya es una mujer de la tercera edad”, expresó.

Por último, ante la compleja situación familiar que enfrenta la conductora de TV+, concluyó: “Yo creo que en la vida lo que tú haces se paga aquí mismo. El karma. Para contar una historia de ella habría que estar muchos meses también, y no me interesa”.