Marcelo Díaz aborda su posible suplencia ante Colo Colo y le deja un aviso al plantel de la U: “No nos salgamos de nuestras casillas”

Este jueves se llevó a cabo la conferencia de capitanes de Universidad de Chile y Colo Colo, en la previa del Superclásico, y en los azules fue Marcelo Díaz quien tomó la palabra.

De entrada, el volante descartó un favoritismo de la U para este choque contra los albos. “Siempre es un buen momento para ganar un Superclásico, tanto para la U como para Colo Colo. Pero todos sabemos que en este tipo de partidos no hay favoritismos, así que enfrentaremos este duelo con la mayor seriedad posible, sabiendo que jugaremos en nuestra cancha, donde nos sentimos muy cómodos”, señaló.

“Nosotros tenemos una idea y una identidad bastante clara, sabemos perfectamente a lo que jugamos. Pero estos partidos dos diferentes, se definen por detalles mínimos, por situaciones de segundos. Ambos equipos saldrán a ganar y se verá quién es el que saca más ventaja”, remarcó el “Chelo”.

Además, “Carepato” apuntó a evitar las expulsiones para no quedar con uno menos ante Colo Colo. “Lamentablemente, en los últimos partidos hemos tenido que jugar con 10 jugadores. Para este partido, ojalá que no nos salgamos de nuestras casillas, o si no, nos puede pasar la cuenta. Esperamos que el sábado nuestro comportamiento sea el adecuado”, sostuvo.

Respecto al equipo titular que ha trabajado Gustavo Álvarez, el mediocampista no dramatizó ante la posibilidad de ser suplente. “Mañana Gustavo va a dar la formación, así que esperaremos hasta última hora, pero creo que en la U no hay ningún jugador que esté por sobre lo grupal. Si en este caso me toca arrancar desde la banca, seré el primero en apoyar a los compañeros que entran en el once inicial”, aseguró.

Por último, Marcelo Díaz abordó su presente en los azules. “La autocrítica siempre está. Creo que el balance del primer semestre es súper positivo, he disputado la mayor parte de los partidos y eso me deja muy tranquilo. Disfruto todos los días del presente que vivo, me siento feliz, estoy donde quiero estar”, indicó.