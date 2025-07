“Los representantes han ensuciado mucho el fútbol; son dueños de clubes y se hace más difícil para un técnico o un jugador”

El exfutbolista nacional, Jorge “Kike” Acuña, quien lleva tiempo alejado de la actividad, realizó una potente crítica por cómo los representantes se han involucrado en los equipos del fútbol chileno.

“El tema de los representantes ha ensuciado mucho el fútbol. Hay representantes que son dueños de clubes y si nadie te representa se hace mucho más difícil poder llegar a un equipo, tanto para un técnico como para un jugador. Ya no es por capacidades”, señaló el otrora volante en diálogo con ESPN.

Además, el exjugador y también entrenador, con pasos por las bancas de Unión San Felipe y Santiago City, aseguró que hay representantes que interfieren en las decisiones de los técnicos.

“A mí me tocó. Y hay algunos técnicos que no aguantan eso y tienen problemas. Si no acatas las decisiones, no les sirves. El fútbol hoy se convirtió en un negocio”, concluyó “Kike” Acuña.