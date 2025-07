HBO Max anuncia nuevo spin-off de “The Big Bang Theory”: conoce al protagonista y los detalles del proyecto

El universo de The Big Bang Theory sigue creciendo de la mano de HBO Max, y durante las últimas horas se confirmó la realización de un nuevo proyecto que llegará como spin-offs.

Se trata de Stuart Fails to Save the Universe, una nueva comedia derivada que traerá de regreso a Stuart Bloom, el dueño de la tienda de cómics interpretado por Kevin Sussman.

Esta nueva historia explorará un poco más allá y nos plantea una aventura de ciencia ficción que mezcla multiversos y humor absurdo, manteniendo la esencia del título.

La serie, producida por Chuck Lorre Productions junto a Warner Bros. Television, contará con la producción ejecutiva de Zak Penn, Bill Prady y el propio Lorre.

La trama arranca cuando Stuart rompe un artefacto creado por Sheldon y Leonard, desencadenando un caos multiversal que intentará reparar junto a Denise (Lauren Lapkus), Bert (Brian Posehn) y Barry Kripke (John Ross Bowie).

Casey Bloys, presidente de contenido de HBO Max, celebró la noticia con mucho entusiasmo y optimismo por lo que nos pueda dejar este renovado proyecto.

“Nos emociona continuar con el legado de The Big Bang Theory. Al igual que la serie original, este nuevo capítulo no sería posible sin la visión y el brillante talento narrativo de Chuck Lorre y Bill Prady”, comentó.

Un desafío interesante

Para Lorre, el proyecto representa un desafío diferente: “Quería hacer algo radical, que me sacara de mi zona de confort. Algo que los personajes de The Big Bang Theory habrían amado, odiado y discutido durante horas”.

Con su estilo humorístico, Zak Penn bromeó sobre cómo se sumó a la idea: “Estaba en una búsqueda espiritual en la selva amazónica cuando una paloma mensajera llegó con una nota de Chuck Lorre... No pude resistirme a la idea, así que empaqué mi yurta y tomé el siguiente dirigible de regreso”.

Prady declaró que “escribir esta serie con Chuck y Zak ha sido increíblemente divertido, y estoy seguro de que esa alegría se reflejará en la pantalla”.

Por su parte, Channing Dungey, presidenta de Warner Bros. Television, concluyó: “Estamos entusiasmados de ver cómo este universo continúa expandiéndose con esta nueva serie”.

Aún no se ha revelado la fecha de estreno de Stuart Fails to Save the Universe, pero se espera que llegue a HBO Max a finales de este 2025.