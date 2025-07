Boca Juniors oficializó este jueves a uno de sus fichajes más importantes del último tiempo. Se trata del volante argentino Leandro Paredes, quien fue presentando en La Bombonera ante más de 50 mil hinchas.

El volante de 31 años, campeón del mundo con la selección trasandina en Qatar 2022, regresó al “Xeneize” después de más de 15 años proveniente desde la Roma de Italia, donde acordó su salida por una cifra cercana a los 3,5 millones de euros.

“Las sensaciones son increíbles. Como dije el primer día que me tocó irme, mis ganas, mis deseos eran siempre de volver estando bien”, comenzó declarando Paredes en conferencia de prensa.

“Me tocó volver en una edad donde me siento muy bien físicamente, futbolísticamente, maduré muchísimo en lo futbolístico y en lo personal, así que feliz. Ojalá que pueda ponerme bien rápido para dar una mano”, agregó quien será el nuevo compañero de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón.

Respecto a la multitudinaria bienvenida de los hinchas de Boca, Leandro Paredes agregó que “lo que significa esta gente no lo voy a vivir en toda mi carrera en otro lado. Me daba miedo saber si iba a venir gente y cuando vi las imágenes me di cuenta de lo que es Boca y su gente”.

Finalmente, el ex PSG y Juventus cerró remarcando que “es uno de los días más importantes de mi vida. Me tocó irme de chico, jugar en los equipos más importantes de Europa, pero volver a casa es algo que soñé desde que me tocó irme. Es un día increíble, lo disfruto mucho”.

El multitudinario recibimiento de los hinchas de Boca Juniors a Leandro Paredes

¡¡¡IMPRESIONANTE!!! LOCURA TOTAL EN LA BOMBONERA POR EL REGRESO DE PAREDES A BOCA. pic.twitter.com/fq04Sc7BH3 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 10, 2025

Su sueño es real: Leandro Paredes ya está de nuevo en la cancha de BOCA, con la camiseta de BOCA.



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/gP8ljJvSvM — SportsCenter (@SC_ESPN) July 10, 2025