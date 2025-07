La emotiva despedida de Luka Modric del Real Madrid: “Termina una etapa inolvidable, gloriosa y ganadora”

Luka Modric jugó este miércoles su último partido con la camiseta del Real Madrid en la derrota por 4-0 ante PSG en las semifinales del Mundial de Clubes 2025, que consumó terminó eliminando al cuadro merengue del torneo que se disputa en Estados Unidos.

El volante croata, que ya había anunciado hace varias semanas su salida del conjunto español y tiene todo acordado para sumarse al AC Milan, decidió hablar por última vez para despedirse oficialmente del equipo que ahora dirige Xabi Alonso.

“Es difícil de decir, pero son emociones encontradas. Termina una etapa inolvidable, gloriosa y ganadora. Lo que he vivido me da más alegría. Recordar todo lo que he conseguido aquí es para estar muy alegre, aunque se termine", señaló en un video compartido por el club.

“Ha sido un viaje largo, pero inolvidable. He crecido mucho como jugador y como persona. Tengo otra casa fuera de mi casa, porque Madrid y España son como mi segunda casa. Estoy muy contento y seguro de que con el tiempo seré aún más consciente de lo que he conseguido", agregó.

El mediocampista de 39 años remarcó que “Real Madrid me ha dado todo futbolísticamente y por eso estaré agradecido para toda la vida. Voy a ser siempre madridista”.

En su paso por el Real Madrid, el mediocampista levantó 28 títulos, siendo el jugador más laureado de la historia del club. Al respecto, señaló que “escuchar mis números me pone contento y orgulloso de lo que he conseguido. Es algo impresionante”.

“También hay otras cosas, como el cariño de la gente. Siempre me quedo con eso porque es algo que nadie te puede quitar. No puedes engañar a la gente y no van a quererte solo porque juegas en Real Madrid, pero ese cariño que me han dado es impresionante. Nunca me lo imaginaba", añadió.

Además, Luka Modric confesó que “es difícil elegir un momento entre tantos instantes preciosos que he vivido aquí, pero siempre destaco y quiero recordar La Décima, porque ahí podemos decir que empezó todo. Empezó el dominio de los últimos 12 o 13 años, que ha sido increíble, ganando seis Champions en 10 años".