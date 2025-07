Revelan nuevo affaire de Ingrid Cruz con polémico galán: “Ha estado con los hombres más guapos de la televisión chilena”

Todo lo comenzó Pancha Merino. Es que la actriz se fue con todo contra Ingrid Cruz luego de que ésta la acusara de maltrato en su podcast Di la Verdad Rosa.

“A mí la Pancha Merino me hizo la vida imposible. Tiraba la ropa, me pisoteaba las cosas, me trataba de rota. Fue súper duro", reveló Cruz.

Una situación que generó la respuesta en llamas de Merino, quien habló con el Qué te lo Digo y destapó que Ingrid se había metido con Luciano Cruz-Coke mientras pololeaba con ella.

“Yo pololeaba con Luciano (Cruz-Coke), todo el mundo sabía, y ella se lo tiraba, se lo agarraba. Menos mal que se fue con (Jorge) Zabaleta. Ella se agarraba a mi pololo y era compañera mía de elenco. Cuando yo lo descubrí, que me contó Pablo Illanes, llevaba meses agarrando a mis espaldas", disparó.

El historial amoroso de Ingrid

Frente a esto, en el programa de Sergio Rojas siguieron con el tema. Y este miércoles revelaron otro amorío de Ingrid, asegurando que “ha estado con los hombres más guapos de la televisión chilena”.

“El actor que habría tenido un vínculo con Ingrid Cruz es Benjamin Vicuña”, lanzó Luis Sandoval, dejando en shock a sus compañeros.

Y Sergio Rojas aportó que “yo no me había atrevido a contarlo porque estos encuentros se habrían producido a escondidas, entiendo que Benjamín se vanagloriaba en su círculo cercano de este romance”.

Una serie de relaciones que se suman a la que se conoció hace un casi dos meses, cuando Cecilia Gutiérrez confirmó que Ingrid Cruz también fue pareja de Felipe Camiroaga.

