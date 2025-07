Presidente Boric desdramatiza dichos del comandante en jefe de la FACh: “El enemigo son los narcotraficantes”

Durante esta jornada, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a los dichos el Comandante en Jefe de la FACh, Hugo Rodríguez, a propósito del caso de los exfuncionarios acusados de tráfico en Tarapacá.

Esto porque previo a la sesión reservada de la comisión de Defensa, Rodríguez aseveró que el Mandatario “no tiene injerencia respecto de dar una indicación o no”, luego de que el jefe de Estado instruyera entregar toda la información por este caso al Ministerio Público.

Desde el Palacio de La Moneda, el Presidente Boric declaró que durante la noche “hablé con el comandante en jefe de la FACh. Me escribió para señalarme que él no tenía ninguna intención de generar una polémica conmigo”.

En esa línea, el Mandatario sostuvo que con estas polémicas “se pierde el foco respecto de qué es lo importante. Acá tenemos un caso tremendamente grave en donde funcionarios de la Fuerza Aérea están involucrados en casos no de consumo de drogas, sino de tráfico de drogas".

“Y nosotros no vamos a permitir que el narcotráfico permee nuestras instituciones armadas ni otras, porque en esto no solamente las instituciones armadas pueden ser blancos del narcotráfico, sino también otras instituciones como el poder político, el Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial, las municipalidades", agregó.

La máxima autoridad del país le bajó el perfil a los dichos de Rodríguez, manifestando que “era imperativo que se entregaran los antecedentes que se tenían a la Fiscalía de Tarapacá (...) después de la reunión que tuvimos con los tres Comandantes en Jefe, esa información ya la tiene la Fiscalía de Tarapacá. Eso a mí es lo que me importa”.

“Yo no voy a entrar en una disputa de palabras más, palabras menos. Acá la institucionalidad se respeta y lo que me importa es que el narcotráfico no puede permear las Fuerzas Armadas, y en eso estamos todos absolutamente unidos", prosiguió.

“Que nos pusiéramos a pelear entre nosotros cuando el enemigo está al frente, sería absurdo. El enemigo son los narcotraficantes, el enemigo es el crimen organizado, no una declaración. Acá yo estoy peleando con los narcotraficantes, no con la Comisión de Defensa de la Cámara ni con ninguna otra persona", aseveró Boric.

Finalmente, el Presidente dijo que le pidió a los Comandantes en Jefe que “me presentaran a la brevedad un plan conjunto, también con la Policía de Investigaciones y Carabineros, para enfrentar esta situación“.

“Además, concordamos en hacer ciertas modificaciones legislativas, en particular a la Ley de Inteligencia, que permitan un mayor control de esto y además hacer ciertas medidas operativas de gestión”, cerró.