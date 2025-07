Golpe a la oposición: Tribunal Constitucional sepulta intento de frenar Ley de Fraccionamiento Pesquero

El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible el requerimiento que parlamentarios de oposición presentaron en un último esfuerzo por frenar el artículo de la Ley de Fraccionamiento Pesquero que obliga a los armadores industriales a pagar una patente al Estado.

Según detalló la resolución, la ofensiva opositora quedó fuera de plazo, por lo que la iniciativa ya quedó lista para convertirse en ley, recogió La Tercera.

17 de Mayo de 2018/SANTIAGO Imágenes temáticas del Tribunal Constitucional de Chile. FOTO: HANS SCOTT / AGENCIAUNO / Hans Scott Ampliar

El decreto promulgatorio había ingresado a la Contraloría General de la República el 19 de junio, mientras que la solicitud de inconstitucionalidad se presentó recién al día siguiente, pasadas las seis de la tarde.

“El requerimiento fue deducido fuera de la oportunidad constitucional y legal pertinente”, precisó el tribunal, señaló el medio citado. En su fallo, agregó que se debía entender la promulgación como efectuada en el momento en que el decreto ingresa a la Contraloría, descartando así los argumentos que buscaban invalidar la norma.

Polémica cuota de la merluza

La iniciativa había sido despachada el 18 de junio con amplio respaldo en ambas cámaras del Congreso, luego de que una comisión mixta resolviera los últimos puntos en disputa. Entre ellos figuraba la polémica cuota de la merluza, cuyo debate se reabrió luego de que el subsecretario de Pesca, Julio Salas, entregara datos erróneos durante la tramitación.

Desde la oposición, principalmente representantes de Chile Vamos, se criticó que el artículo sobre el pago de la patente no pasara por la comisión de Hacienda, considerando que implicaba una obligación fiscal. Sin embargo, el ministro de Economía, Nicolás Grau, defendió el procedimiento, argumentando que se trataba de una patente y no de un impuesto, por lo que no requería ese trámite adicional.

Tras la decisión del TC, el proyecto queda sin más obstáculos para su entrada en vigor, consolidando un nuevo marco regulatorio para la actividad pesquera industrial en Chile.