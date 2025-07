“Se vive distinto estar en la UC y jugar con la U; que estar en la U y jugar con Colo Colo. Es más la gente y la presión”

En conversación con Los Tenores de la Tarde, Jorge “Kike” Acuña, anticipó el Superclásico entre la Universidad de Chile y Colo Colo de este sábado 12 de julio, donde además, dejó una llamativa comparación entre las dos rivalidades que tiene el cuadro azul en el fútbol chileno.

“Es un partido que a cualquier futbolista le gustaría jugar, tuve la fortuna de poder estar en cancha, pero desafortunadamente me expulsaron por pegarle tres patadas seguidas a Moises Villarroel”, relató el exfutbolista sobre el único clásico en el que estuvo presente, en el cual defendió los colores del “Romántico Viajero”.

“Fue difícil, porque no era muy querido por el hincha de la U, así que me quedé en el túnel pidiéndole a dios que no pasara nada, que no nos hicieran un gol porque sino me iban a querer matar. Afortunadamente terminamos empatando”, continuó.

Además, el volante que también jugó en la UC, analizó las diferencias que existen entre las diferentes rivalidades del fútbol chileno. “Se vive distinto estar en Católica y jugar un clásico con la U, que estar en la U y jugar con Colo Colo. Es más la gente que va, la presión es super grande y hay que responder, porque si no la gente te liquida”, señaló.

También tuvo palabras para la fanaticada azul, y el hecho de que solo haya público local. “Sí se siente. La hinchada de la U se siente, como cantan, te levantan en los momentos adversos y para Colo Colo es exactamente igual. Entonces, al haber 45.000 hinchas solo de la U, lo van a sentir y sin duda va a favorecer a la U”, concluyó Acuña.