“Es volver a ser jugador de fútbol”: la autocrítica de Javier Altamirano por su primer semestre en la U

Javier Altamirano fue el encargado este martes de comenzar a analizar la preparación de la U de Chile con miras al Superclásico del sábado.

“Como grupo, estamos con muchas ganas de enfrentar a Colo Colo. Es mi primer clásico, estoy muy motivado”, recalcó en el Centro Deportivo Azul, desestimando confiarse por la mala racha con que los albos llegan a este compromiso.

“Ellos tienen sus problemas, igual el partido con Católica es atípico por el estado de la cancha, pero nos enfocamos netamente en nosotros. Lo tomamos como un partido muy importante, pero nos enfocamos en lo nuestro”, planteó, reconociendo que también necesitan ganar para trepar en la tabla de posiciones.

“Es incómodo porque la U siempre tiene que estar arriba. Si ganamos, quedaremos segundos o terceros. Vamos partido a partido, buscando estar arriba, que es lo que queremos, y optar al título”, aseguró Javier Altamirano, que desestimó mayores problemas por la recarga en el calendario por las próximas semanas para los azules.

“Me gusta jugar cada tres o cuatro días, te da el ritmo que uno quiere. Es bueno que nos toquen estos partidos. El primer semestre demostramos que tenemos grupo para competir, confiamos en el cuerpo médico y técnico que tenemos”, enfatizó.

El balance de Javier Altamirano

Considerando que fue uno de los refuerzos que llegó al club a comienzos de año, el ex Estudiantes de La Plata fue claro en torno a lo que le falta para consolidar su nivel de juego.

“Regularidad. Es algo que me ha costado este primer semestre, ser constante en todos los partidos, trascender en todos los partidos, pero me lo tomo con tranquilidad al tener un semestre muy intenso luego de un año sin competir. Es volver a ser jugador de fútbol”, reconoció el ex Huachipato, que valoró sus charlas con el DT, Gustavo Álvarez, quien alguna vez dijo que lo trataba como cuando un padre reta a un hijo.

“A cada jugador lo llena de confianza la que le da el entrenador. Tenemos confianza con base en lo que hicimos en Huachipato. Me ayuda mucho, por estar un año sin jugar. Me pone feliz trabajar con él y su cuerpo técnico”, remarcó, sin entrar en el escenario de que Eduardo Vargas pueda llegar al club como refuerzo.

“Es una persona muy importante a nivel nacional, cada jugador que suena nos pone feliz, pero eso es parte de la gerencia deportiva. Ojalá ayudar en todo sentido”, cerró Javier Altamirano.