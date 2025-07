El universo cinematográfico de Mattel dará otro paso con esta nueva película a cargo del director de “Wicked”

El universo cinematográfico de Mattel seguirá expandiéndose de la mano de Warner Bros., motivados por el gran éxito que tuvo Barbie en 2023 y una gran ilusión de diversificar la marca en la gran pantalla.

Con el pasar del tiempo se ha hablado de diferentes proyectos, incluyendo una secuela de la película protagonizada por Margot Robbie que arrasó en taquilla.

Pero hay un título en particular que despierta un profundo interés entre el público y el cual ya lleva un buen tiempo en carpeta.

Se trata nada más y nada menos que de Hot Wheels, la popular marca de línea de automóviles de juguetes a escala que cuenta con miles de fanáticos y coleccionista alrededor del mundo.

Si bien no se han entregado muchos detalles sobre el filme, recientemente se entregó una importante noticia sobre quién llevará las riendas.

Y es que según consignó Deadline, desde WB ya eligieron al director encargado de la cinta: Jon M. Chu, responsable de grandes éxitos como Crazy Rich Asians y el fenómeno musical Wicked.

Además de asumir la dirección, también se desempeñará como productor a través de su compañía Electric Somewhere, en colaboración con Bad Robot (la productora de J.J. Abrams), de la mano de Warner Bros. y Mattel.

En tanto, el guion fue encomendado a Juel Taylor y Tony Rettenmaier, el dúo detrás de Creed II y They Cloned Tyrone.

“Hot Wheels siempre ha sido más que velocidad, es sobre imaginación, conexión y la emoción de jugar. Traer ese espíritu a la gran pantalla es una oportunidad increíble", comentó el cineasta.

“Estoy emocionado de colaborar con Mattel, Warner Bros y Bad Robot para crear una aventura que respete el legado de Hot Wheels a la par que conducirla a un enfoque totalmente nuevo”, agregó.

¿Qué esperar de la película?

Aunque aún no se ha anunciado el reparto, la trama ni la fecha de estreno, se sabe que será una aventura en live-action centrada en autos espectaculares, con secuencias de acción de alto octanaje que destacan por su diseño visual.

De momento, el calendario de Chu está ocupado: ya que este año estrena Wicked: For Good, prevista para el 21 de noviembre, y trabaja en otros proyectos (como una versión animada de Oh, the Places You’ll Go! para 2028), por lo que habrá que ser pacientes.

Este anuncio forma parte de la ambiciosa hoja de ruta que Mattel ha trazado tras el éxito global de Barbie con la esperanza de seguir explotando diferentes marcas de la firma.

Hay que recordar que la compañía amplía su repertorio cinematográfico con títulos como Masters of the Universe, Polly Pocket (con Lily Collins) y una adaptación de Barney de la mano de A24 con Daniel Kaluuya como director, entre otros.

Bajo la conducción de Robbie Brenner, la división de contenidos de Mattel, rebautizada como Mattel Studios tras integrar cine y TV, busca consolidarse como una potencia del entretenimiento familiar centrado en sus IPs más icónicas