“Altera la competencia”: la cruda crítica de José María Buljubasich al Mundial de Clubes

En la visita de Los Tenores a San Carlos de Apoquindo, nuestros panelistas también conversaron con el gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich.

En la charla, el “Tati” aprovechó de aclarar los rumores que hablaron, en su minuto, de su eventual salida del cargo para ser parte de la selección chilena.

“Hubo una confusión, me parece. No fue muy agradable, pero no plantee mi salida. Tengo la ilusión de seguir trabajando, todo depende de los resultados”, remarcó quien ya lleva 15 años en el cargo.

Por lo mismo, su análisis es más que interesante a la hora de abordar los problemas que tiene hoy el fútbol chileno para contratar jugadores.

“Ha cambiado considerablemente el escenario respecto al fútbol argentino. Mucho tiempo nos nutrimos de esos jugadores, pero ahora con 30 equipos en Primera allá y con el tipo de cambio, pueden tener un mejor salario allá. Una manera es abrirse a otro tipo de mercados”, reconoció José María Buljubasich.

“En el período de pases, se fomenta al jugador conocido y muchos que llegaron acá se hicieron famosos acá, como Pratto, Bottineli, Conca. Hay que afinar los scouting, ser ingeniosos y también realistas, porque a nivel internacional uno ve que la brecha cada vez se hace más grande. Los que estuvieron en el Mundial de Clubes artificialmente altera la competencia con la inyección de dinero que recibieron esos equipos”, dijo, junto con reconocer qué jugador están buscando en el actual mercado de fichajes.

“Armamos el plantel para todo el año, pero en el andar siempre pensamos en traer un volante más ofensivo. Ese puesto es el que necesitamos, estamos buscando una opción que nos ayude a mejorar al plantel”, remarcó José María Buljubasich, que defendió la regla del sub 21 en el fútbol chileno.

“Es una buena medida para ayudar a que los jugadores del fútbol formativo se consoliden en Primera. Hoy tenemos jugadores para vender, antes lo hicimos con Aravena, además de ahora lo de Tapia y Gillier. Gonzalo se vendió, pero a un menor precio del que esperábamos”, cerró el gerente deportivo de Cruzados.