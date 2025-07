“Estoy triste y enojado, yo no vine para esto; intento aportar todo lo que quiero y siento que no puedo” / MARCOS MALDONADO/AGENCIAUNO

Diego Buonanotte, volante de Deportes Temuco, no se guardó nada y lanzó un duro desahogo tras la derrota que sufrió su equipo ante Deportes Santa Cruz el pasado fin de semana.

El mediocampista argentino expresó toda su frustración por el complejo momento que está viviendo su elenco en la Primera B. El “Pije” terminó la primera rueda con 17 puntos y en el duodécimo puesto, a 7 unidades de la zona de descenso.

“La verdad estoy muy dolido. Cuando a veces creemos que competimos, no se compite. Y nos tiene que doler. Nos tenemos que preparar más. Con lo que estamos haciendo no nos alcanza”, señaló Buonanotte luego del partido.

“En este momento estoy triste y enojado, me reprocho muchas cosas yo mismo. No soy mucho de mirar para afuera, pero sí miro para adentro y la verdad que yo no vine para esto. Intento aportar todo lo que quiero y por momentos siento que no puedo”, aseguró el ex Universidad Católica, quien se mostró autocrítico por su rendimiento.

“Es un pensamiento confuso, pero desde adentro, no miro a mis compañeros, me miro a mí y siento que no puedo. Estoy preocupado porque no le encuentro explicación a lo que pasa”, agregó el formado en River Plate.

“Tengo 37 años y me preparo todos días para que el partido siguiente sea el mejor de mi vida y por eso me duele tanto. Lo que estamos haciendo no alcanza. Somos todos, acá no se salva nadie. Tenemos que hacer más y ganar el domingo”, concluyó Diego Buonanotte.

El próximo partido de Deportes Temuco será contra Deportes Concepción, que marcha quinto en la tabla. Ambos equipos se medirán este domingo 13 de julio, a las 17:30 horas, por la fecha 16 de la Primera B.