Paulina Nin agradece apoyo tras la muerte de su padre: “Se apagó como una velita”

Santiago

A una semana de anunciar la muerte de su padre, Sergio Nin de Cardona, la animadora Paulina Nin se tomó unos minutos para agradecer públicamente el cariño recibido.

En un video grabado mientras viajaba en auto, la panelista de TVN compartió un mensaje de gratitud para quienes la han acompañado en este momento de duelo: “Quiero tomarme estos minutitos para darle las gracias a todos ustedes, a toda la gente que me ha estado tirando buena onda, mandándome cariño: a mí y a mi familia”.

Visiblemente conmovida, Paulina destacó la forma en que falleció su padre: “Tengo la tranquilidad... a medias, de... porque una nunca está preparada para esto, aunque uno lo veía apagarse: tengo la tranquilidad de que no sufrió. Se apagó como una velita”.

Sergio Nin de Cardona murió a los 97 años. Su hija había asumido su cuidado durante mucho tiempo, experiencia que describió como compleja en entrevistas anteriores.

En el programa “Podemos Hablar” contó que, pese a sus esfuerzos, debió recurrir a ayuda profesional: “Uno no se da cuenta de lo que significa cuidar a un adulto mayor hasta que lo vive. Me faltaban fuerzas, no sabía cómo tomarlo”.

El año pasado, su padre fue ingresado a una residencia con atención más personalizada.

“Encontré este lugar después de haber recorrido harto… acá hay solamente ocho en una casa de campo”, relató en esa oportunidad, buscando la mejor calidad de vida posible para él en sus últimos meses.