“Juro ante Dios que yo nunca consumí cocaína; hasta el día de hoy son pocas las personas que me creen”

Roberto Cereceda, quien a sus 40 años sigue vigente, en San Antonio Unido, recordó uno de los episodios que marcó su carrera y de manera negativa: el doping positivo que dio en 2010.

El aquel año, el lateral izquierdo fue suspendido por seis meses tras arrojar positivo en consumo de cocaína, en un control de dopaje que le hicieron cuando era jugador de Colo Colo. Este hecho le cerró las puertas del extranjero y lo llevó a no seguir en el “Cacique”.

En el programa Máximas de TNT Sports, el “Eléctrico” abordó esta compleja situación que vivió y aseguró: “Juro ante Dios que yo nunca consumí cocaína, en toda mi vida”.

“Hasta el día de hoy son pocas las personas que me creen, mi familia y mis amigos”, agregó el defensa que fue campeón con Colo Colo, la U y la UC.

Roberto Cereceda explica el doping positivo que dio en 2010

Roberto Cereceda explicó por qué arrojó positivo en 2010. Todo ocurrió en Bolivia, en el marco del partido que jugó Colo Colo contra Universitario de Sucre por la Copa Sudamericana

“Yo estaba en Colo Colo y por la Copa Sudamericana nos tocó jugar en Sucre, a mucha altura. Llegamos a Sucre y al otro día junto a Nery Veloso amanecimos enfermos del estómago, así que en el desayuno pedimos un agua de hierba. Al probar el agua, era un sabor totalmente diferente. Miralles también probó el agua y dijo ‘es una mierda’”, partió relatando el zaguero.

“Yo no tenía idea de que era agua de coca, entonces nosotros inocentemente la tomamos pensado que era agua de hierba. Me tomé dos al desayuno y al almuerzo me tomé una más”, añadió.

“Antes del partido, a mí no me tocaba el control doping, le tocaba a Sebastián Toro, pero justo a él le pasó algo raro, lo llevaron de urgencia, así que yo salí al doping”, concluyó Cereceda.