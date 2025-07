Luis Mena y la inclusión de futbolistas jóvenes en La Roja femenina: “No queremos que se generen esas brechas generacionales”

La Selección Chilena Femenina cerró de manera brillante sus partidos de preparación de cara a la Copa América 2025. Las chilenas golearon 5-0 a Bolivia en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Luis Mena, entrenador de La Roja, destacó el rendimiento de sus jugadoras. “Se hizo un poco lo que buscamos, tratar de darle variantes al equipo, en pos de doblegar una defensa tan poblada como la boliviana, que también nos podría plantear Perú en el inicio de la Copa América”, comenzó el DT.

“Hoy día, si te diste cuenta, hemos jugado con muchas jugadoras jóvenes, que también han ido de la mano de nuestras jugadoras que tienen mayor experiencia, y eso creo que ha sido muy positivo. En líneas generales, queremos que no se generen esas brechas generacionales que de repente pasan cuando hay una muy buena camada”, afirmó acerca de los trabajos en las series menores.

Acerca de los objetivos que se pone con La Roja, señaló que “el primer paso es, quizás, mejorar lo que se hizo en la última Copa América, donde Chile fue quinto. No solamente estamos pensando en eso, porque también, luego de la Copa América, viene la fase eliminatoria, que es lo que más queremos: meter a Chile en un Mundial nuevamente”.

Pero no todo fueron buenas noticias. La lesión de Vaitiare Pardo complicó los planes del entrenador. “Recién me estaba informando el doctor que, a priori, podría ser un esguince en el tobillo. No soy de criticar mucho los arbitrajes, pero hoy día creo que no estuvieron a la altura las árbitras, porque, en general, dejaron pegar mucho”.

“Agradecerle a la gente, a las familias que vienen a ver el fútbol femenino. Yo siempre lo he dicho: nuestra selección merece ese apoyo. Yo me saco el sombrero con ellas por todo el esfuerzo que hacen y que han hecho durante toda su carrera. No hay que olvidar que ellas hace muy poco están en la profesionalización”, concluyó Mena sobre el marco de público presente en el estadio.