“Saliendo adelante”: Karen Paola habla por primera vez tras ser internada en centro de salud mental

Tras más de un mes alejada de la vida pública, Karen Paola regresó con un potente mensaje sobre salud mental y resiliencia, anunciando que ya se encuentra fuera del centro en el que permanecía internada desde mayo.

Fue a fines de ese mes cuando su equipo comunicó oficialmente que la cantante estaba atravesando un complejo momento emocional.

“Hay que tener mucho cuidado con las palabras con las que nos referimos a la vida de otras personas. Recordemos que las palabras siempre tienen un peso y una repercusión en la salud mental de otras personas”, señalaron en aquella ocasión.

A través de un comunicado, también explicaron que Karen estaba “en un proceso profesional de contención emocional y psicológica en un centro de salud mental, por lo cual estará inactiva por un periodo de tiempo indefinido”.

El alta médica de Karen Paola

Sin embargo, este miércoles sorprendió al confirmar que había recibido el alta médica. “Gracias a todos por la preocupación, el amor, el cariño y la empatía. Ya estoy en casa. Saliendo adelante de a poquito y con mucha fe en Dios y en mi proceso”, escribió Karen en su cuenta de Instagram.

En una publicación adicional, la artista profundizó en su experiencia: “Nadie tiene realmente idea de nada y se meten a atacar solamente por lo que creen saber. Yo he atravesado una vida llena de traumas de los cuales no me hice cargo cuando debía y ahora de grande me pesan y debo tomar acción por mí y por todos quienes amo”.

“Aprender a ser cuidadosa de quienes me rodeo y no darle importancia a la crítica o al qué dirán de personas que no saben nada de mí más allá de la imagen que se han formado en sus cabezas por lo que han visto de mí”, añadió.

Finalmente, cerró con una contundente frase: “En fin… me acaban de dar el alta de una internación que me ayudó a entender que mi vida vale más que todo el odio que puedan derramar sobre mi vida”.