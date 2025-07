Caso Tomás Bravo: tribunal absuelve a tío abuelo por el delito de abandono de menor con resultado de muerte

Este miércoles, el Tribunal Oral en Lo Penal de Cañete absolvió a Jorge Escobar Escobar, tío abuelo de Tomás Bravo, único imputado en el caso de la desaparición y posterior muerte del menor.

El hecho que sigue conmocionando a la región del Biobío ocurrió en 2021, hace más de 4 años.

El hombre fue acusado del delito de abandono de menor con resultado de muerte, algo que finalmente no fue acogido por la Justicia.

“Hay dos ADN que nunca tomaron en cuenta”

En medio de los alegatos finales, Escobar decidió declarar y reiteró su inocencia, y cuestionó el trabajo del Ministerio Público.

“Del día uno de esta investigación, me han querido a mí culpar del asesinato, de todo lo que le pasó a Tomasito. El Ministerio Público no me ha podido culpar de eso”, declaró.

“Anteriormente se me acusó el abandono, y tampoco hay argumento para eso, porque yo nunca he dejado a Tomasito solo para que se me perdiera. Nunca lo he dejado solo, porque es una tradición en el campo eso, que uno sale por los niños. Y siempre ha sido así“, complementó.

“Del día uno de esta investigación, todo ha sido malo. Hay dos ADN que están completos en la carpeta que el Ministerio Público nunca los tomó en cuenta“cuestionó Escobar.

El juicio por la muerte de Tomás Bravo concluye una etapa decisiva, pero no pone fin a las interrogantes.