Tío abuelo de Tomás Bravo apunta a nueva evidencia en el cierre del juicio: “Hay dos ADN que nunca tomaron en cuenta”

4 años, 4 meses, 14 días se cumplen de la desaparición del niño de 3 años, Tomás Bravo Gutiérrez, en la comuna de Arauco, fecha en la cual también finalizó el juicio contra su tío abuelo, Jorge Escobar , acusado del delito de abandono de menor con resultado de muerte .

Durante los 21 días que duró el juicio, la Fiscalía sostuvo que el menor de edad se extravió cuando Escobar se alejó brevemente para buscar un bovino.

9 días después, el cuerpo del niño fue hallado sin vida, a pocos kilómetros del lugar donde se perdió. Por estos hechos, el Ministerio solicita pena hasta 10 años de presidio para Escobar.

Mientras que desde la defensa de Escobar sostienen que no hubo intención alguna de causar daño y que fue un actuar dentro de los márgenes de confianza propios del entorno familiar, donde es común salir a buscar animales y que por lo mismo Escobar no alertó a la madre del niño.

Además, se presentó un video de una cámara de la empresa Arauco que mostraría a una tercera persona desconocida ingresando por la ruta P-40, lo que a juicio de la defensa podría exculpar al acusado.

Por ello, el defensor Osvaldo Pizarro aseveró que “al final de este juicio, la evidencia, la razón, y la verdad, tienen que permitirles concluir una sola posibilidad. Don Jorge Escobar debe ser absuelto de la imputación”.

Por otro lado, y en medio de los alegatos finales, Escobar decidió declarar y reiteró su inocencia, y cuestionó el trabajo del Ministerio Público.

“Del día uno de esta investigación, me han querido a mí culpar del asesinato, de todo lo que le pasó a Tomasito. El Ministerio Público no me ha podido culpar de eso”, declaró.

“Anteriormente se me acusó el abandono, y tampoco hay argumento para eso, porque yo nunca he dejado a Tomasito solo para que se me perdiera. Nunca lo he dejado solo, porque es una tradición en el campo eso, que uno sale por los niños. Y siempre ha sido así“, complementó.

“Del día uno de esta investigación, todo ha sido malo. Hay dos ADN que están completos en la carpeta que el Ministerio Público nunca los tomó en cuenta“cuestionó Escobar.

El juicio por la muerte de Tomás Bravo concluye una etapa decisiva, pero no pone fin a las interrogantes.

En tanto, el veredicto se conocerá este miércoles 2 de julio al mediodía, en medio de expectativas, tensión, y dolor para una familia que aún busca respuestas en uno de los casos más sensibles del último tiempo en la región del Biobío.