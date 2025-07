“Me preocupa”: Ingrid Aceitón presenta a su nueva pareja y recibe lluvia de comentarios clasistas

Durante la jornada de este lunes, la influencer chilena Ingrid Aceitón compartió una fotografía que reveló públicamente su nueva relación sentimental.

La imagen, difundida en su cuenta de Instagram, muestra a la modelo junto al actor de teatro Rodrigo Salvador, quien también es conocido por sus contenidos de humor en redes sociales.

La publicación, capturada aparentemente durante un paseo al aire libre, superó los 16 mil ‘me gusta’ y generó cientos de comentarios por parte de sus seguidores.

Varios destacaron la apariencia del nuevo novio de la influencer, y algunos incluso compararon su imagen con la de su expareja, Ignacio Jelvez.

Cabe recordar que en enero de 2022, Ingrid Aceitón se convirtió en madre de Ada, su hija junto a Jelvez, quien se define como imitador, artista y músico. A pesar de que la relación entre ambos llegó a su fin hace meses, él sigue presente en la vida de la pequeña.

Sin embargo, algunos usuarios emplearon el término “flaite” para referirse a su anterior pareja. Ante esto, La modelo respondió de forma directa: “Agradezco los buenos deseos, pero me preocupa que aún se use ‘flaite’ como insulto. Yo lo fui (o soy) y tengo amigos que también, y eso no nos hace peores personas. Hay cosas más importantes en las que enfocarse”.