Fue campeón con la U, pasó por Colo Colo y ahora se queda sin club en el fútbol chileno: “El DT no me quiso utilizar”

Este martes, Leandro Benegas confirmó que no seguirá siendo jugador de O’Higgins. El delantero, quien llegó al club rancagüino a inicio de año, no logró convencer al entrenador Francisco Meneghini y ahora tendrá que buscar equipo para el segundo semestre.

“El cuerpo técnico me dijo que no me tenían en cuenta. Es muy doloroso, pero son cosas del fútbol. Hay personas que tienen que tomar decisiones y uno las acepta. Yo lo tomo como otro desafío, como ha sido siempre en mi vida”, señaló el “Toro” en diálogo con el programa Estación Celeste de Radio Caramelo.

“Seguiré entrenando en O’Higgins hasta que arreglemos mi salida, porque aún tengo contrato con el club, pero el cuerpo técnico y una parte de la dirigencia ya me comunicaron que no quieren contar más conmigo”, agregó el atacante, quien fue campeón del fútbol chileno con la U. de Chile en 2017, y años después pasó por Colo Colo, en 2023.

Por último, Leandro Benegas lamentó las pocas oportunidades que tuvo en O’Higgins. “No pude jugar partidos de forma seguida. En los últimos duelos estuve a disposición y lamentablemente el DT no me quiso utilizar”, concluyó.