Contraloría no da curso a contrato con el Rally Mundial y pone en duda el desarrollo de la fecha en Chile / Rodrigo Fuica

Del 11 al 14 de septiembre está agendada la fecha del WRC Rally en Chile, el cual regresó a pistas nacionales en 2023, en la Región del Biobío.

Sin embargo, de cara a la edición de este año, hay dudas en torno a su desarrollo por temas económicos.

Esto luego que la Contraloría Regional del Biobío no diera a curso la resolución que autorizaba al Servicio Nacional de Turismo el contrato con la empresa Horta Producciones, encargada de desarrollar la fecha del WRC Rally en Chile entre 2025 y 2026.

Según información de Hora 12, el organismo fiscalizador detalló una serie de inconsistencias y faltas de claridad, entre otros elementos, a “cómo disponen los traspasos y el destino de las cuotas para cada anualidad del evento".

“La Contraloría General de la República ha hecho un trabajo impecable en el análisis del pago de los derechos federativos para las fechas 2025 y 2026 del Rally Mundial. Se trata de un monto superior a los 8 mil millones de pesos, los cuales han sido objetados por razones de forma y fondo. Esta representación a la resolución de Sernatur deja en condición crítica el desarrollo del evento”, remarcó al medio antes citado Luis Santibáñez, Consejero Regional y presidente de la comisión de presupuesto.

Esta determinación implica que los dineros traspasados por el Gobierno Regional del Biobío a Sernatur no están autorizados, con lo que la cita deportiva corre riesgo de no poder desarrollarse al no contar con el financiamiento respectivo. Todo a 73 días de que comience el evento.