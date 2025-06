Expareja de Mauricio Israel anuncia atrevido desnudo para costear el tratamiento médico de su hija

La situación económica de Marisol Gálvez la llevó a reforzar su actividad en la plataforma de contenido para adultos Arsmate, donde recientemente publicó una serie de imágenes que describió como de “destape total”.

La razón detrás de este reimpulso: solventar los altos costos del tratamiento médico de su hija, quien enfrenta una condición cardíaca y depresión.

En declaraciones públicas, la exesposa de Mauricio Israel explicó que tomó esta decisión debido a la falta de apoyo económico suficiente por parte del comentarista deportivo.

“Estoy subiendo fotos que no dejarán nada a la imaginación. Exploto mi lado sensual, lúdico, que he postergado por los problemas económicos. Hoy digo basta”, expresó, según consignó La Cuarta.

La creadora de contenido señaló que el rostro de TV+ aporta 300 mil pesos mensuales, una suma que, según ella, no alcanza para cubrir los tratamientos de salud privados a los que ha debido recurrir, debido a la lentitud del sistema público. Como resultado, aseguró acumular deudas en diversas clínicas de Santiago que ascienden a los 18 millones de pesos.

Demanda por pensión alimenticia

En noviembre de 2024, Marisol Gálvez presentó una demanda por pensión de alimentos menores. El comunicador, por su parte, se defendió públicamente en diciembre durante un episodio de Podemos Hablar.

“Jamás he tenido deuda de pensión alimenticia”, sostuvo, añadiendo que, además de los 300 mil pesos mensuales acordados, “también corre con otros gastos extras”. “No puedo pagar más que eso y no me da vergüenza contarlo”, explicó entonces.