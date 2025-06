Este miércoles, durante la emisión de El medio día, se vivió un momento lleno de emociones con el estreno oficial del videoclip El Ganador, la más reciente producción del artista del género urbano Arte Elegante. La pieza audiovisual tiene como protagonista a Daniel Fuenzalida, quien no solo actuó.

La historia detrás de El Ganador está basada en las trayectorias personales tanto de Roberto Herrera (Arte Elegante) como del animador de TVN. En el set, el animador compartió su experiencia y confesó que incluyó imágenes de su madre fallecida como un homenaje.

“Yo admiro mucho a Roberto, tiene una linda historia de vida. Roberto tiene una historia que a través de la música él descubre poder salir de todo un ambiente, de lugares donde uno no quiere estar”, afirmó el locutor de Radioctiva.

“Un ganador es un perdedor que volvió a intentarlo, la queja solo trae más pobreza, los problemas son para superarlo, la gratitud solo trae grandeza”, añadió.

¿Cómo se originó la canción?

Daniel Fuenzalida relató además cómo se generó el vínculo con el cantante: “Un día lo escucho con una canción en la radio. Pongo la canción y la gente me empieza a decir muy bonita la canción, se emocionó la gente. Y dije ‘algún día yo quiero hacer algo con Arte Elegante’, lo empecé a decir al aire, y él hizo esta canción ‘El Ganador’ y me invita”.

“Me dijo que me había visto en alguna historia en Instagram sobre mi rehabilitación, sobre cómo había salido adelante y buscado trabajo. Desde ahí empezó a escribir la canción El Ganador con la que me siento muy identificado”, agregó.

Durante la transmisión, Pamela Leiva, Paulina Nin, Cristian Pérez y Jon Reyes no pudieron contener la emoción y derramaron lágrimas.