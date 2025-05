“Eso no puede ser”: la particular crítica de Daniel Fuenzalida contra algunas compañías de bomberos

Con un tono enfático y directo, Daniel Fuenzalida alzó la voz durante la última emisión del programa Ahora Caigo, generando sorpresa entre los presentes y televidentes.

El conductor aprovechó una historia compartida por uno de los concursantes para lanzar una crítica pública hacia una práctica que aún persiste en algunas compañías de Bomberos en Chile.

Todo partió cuando Felipe, participante del espacio transmitido por TVN, contó que se desempeña como bombero en la cuarta compañía en la comuna de Nacimiento, ubicada en la región del Biobío.

En su intervención, quiso reconocer la labor del comité de damas de su unidad. “No sé si el resto todos saben, a nivel nacional, si es que tienen las compañías, es muy importante, nos esperan después de las catástrofes”, comentó.

Esta mención dio pie a que el también locutor de RadioActiva profundizara en el rol femenino dentro del voluntariado. “Son las señoras e hijas de los bomberos, que muchas de ellas han pasado a ser bomberas”, indicó.

La crítica de Daniel Fuenzalida por la prohibición de reclutar mujeres en algunas compañías

Sin embargo, lo que vino después fue un giro inesperado en la conversación. El presentador no ocultó su descontento y planteó una denuncia pública: “Aprovecho de decir que, al día de hoy... Voy a hacer un reclamo acá, me voy a poner pesado”.

Luego agregó una situación que conoció recientemente: “El otro día me enteré que hay compañías de algunos cuerpos de Bomberos de nuestro país que aún no permiten mujeres en sus cuarteles, y eso no puede ser. ¡No puede ser!”.

Cerrando su intervención, Daniel Fuenzalida apeló a las autoridades institucionales para que intervengan. “Me enteré de que el otro día que había compañías que decían que por las tradiciones...“, señaló.

"No, ojalá que el presidente de la junta pueda fiscalizar y pueda ver qué compañías no permiten mujeres en sus cuarteles”, cerró.