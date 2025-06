En febrero, Alexandra Litvinova, desde el estadio Friuli en Udine, compartía en Instagram: “Tienes que vivir de tal manera que no sepas dónde vas a terminar hoy”. Aquella jornada, Alexis Sánchez ingresaba desde la banca en el minuto 74, mientras Udinese vencía por 3-0 al Empoli.

Aunque el aporte del chileno no fue decisivo, la modelo rusa disfrutó intensamente la experiencia, como lo reflejaron sus fotografías.

A sus 25 años, Alexandra decidió cerrar un ciclo. Tras casi una década en el modelaje, expresó: “He sido profundamente infeliz durante los últimos cinco años. Muchas madrugadas, trabajando desde que tenía 15 años y a la increíble velocidad a la que me movía, me llevaron a una gran crisis personal".

“No ha habido un día en los últimos cinco años en el que no haya llorado y sentido dolor o desgarro. Y en ese agujero negro, definitivamente he tocado fondo. Sobre este período de la vida se puede hablar un montón, pero quiero decir que se ha terminado”, añadió.

Su paso por Chile

Tras pasar en Italia varias fechas importantes, incluyendo Navidad y Año Nuevo, Alexandra decidió visitar Chile en junio, acompañando al delantero chileno durante los partidos que jugó por La Roja.

Montó a caballo, sobrevoló paisajes en helicóptero, contempló el Pacífico y posó en la misma terraza donde Alexis fue fotografiado en 2022. Incluso, compartieron un almuerzo en la viña Montes, según reveló la periodista Cecilia Gutiérrez.

En sus redes, la modelo agradeció la experiencia con emotivas palabras: “Hermoso país, naturaleza increíble, gente cálida y acogedora 💗 Gracias Chile”. Y en una storie final, mostrando la cordillera desde el avión, escribió: “Dejo mi corazón en Chile”.