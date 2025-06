Figura de La Roja protagoniza nueva polémica: Daniela Aránguiz se convirtió en su nuevo blanco

En Sígueme, Daniela Aránguiz sorprendió al revelar que un conocido futbolista chileno estaría intentando conocerla por medio de terceros. Mientras se discutía la nueva relación amorosa de Alexis Sánchez, la exesposa de Jorge Valdivia aprovechó el momento para lanzar una inesperada confesión.

Según sus palabras, “yo tengo un amigo y ya me ha mandado como cinco mensajes de que un futbolista muy conocido en este país quiere conocerme y que está obsesionado conmigo. ‘Me quiere conocer, me quiere conocer, me quiere conocer’”.

A pesar de la insistencia, la panelista del programa de farándula fue clara en su posición: “Me aburrí y le dije que ‘no’, que no quiero conocerlo (...) Porque no estoy ni ahí”.

Incluso relató un episodio reciente: “El otro día fuimos a un cumpleaños de una amiga y una amiga, la Turca, me dice, ‘Oye Dani, en la mesa de al frente está este cabro que te quiere conocer y me tiene chata, porque ya me ha dicho como tres veces que te quiere conocer’”.

Además, lanzó una crítica directa: “¿Sabes qué es lo que más me carga? Es que por último, si alguien me quiere conocer, que me mande un mensaje él (...) Yo soy vivaracha, tengo foto de todo por si alguien se atreve a desmentirme”.

¿Quién es el futbolista que intentó coquetearle a Daniela Aránguiz?

Finalmente, la exintegrante de Mekano dio el nombre del futbolista de La Roja: “Así que, Guillermo Maripán, si tú me quieres conocer, mándame un mensaje tú por último. Y yo te voy a decir que no, porque la verdad que no me interesa.

Cabe recordar que en marzo, Maripán fue acusado por Carmen Castillo (Carmen Tuitera) de intentar compartir videos íntimos sin consentimiento. En ese entonces, el defensor negó los hechos mediante un comunicado del estudio Albagli Zaliasnik, anunciando acciones legales para defender su inocencia.