“Le molestó que prefiriera su ego”: Daniela Aránguiz destapa la verdad por quiebre entre Luis Jara y Fernando Solabarrieta

La exMekano Daniela Aránguiz entregó detalles sobre el término de la amistad de Fernando Solabarrieta y Luis Jara, quienes se distanciaron tras una entrevista que el cantante le realizó a Ivette Vergara, cuando ésta estaba separada del periodista deportivo.

“Me doy cuenta de lo que mucha gente me había dicho y que yo no me había querido dar cuenta: que hay gente que vive de su ego y la televisión , que es lo único que le importa”, dijo Solabarrieta en Podemos Hablar, donde además acusó a Jara de traidor.

Ivette Vergara Ampliar

Ante esto, Daniela Aránguiz abordó la situación en el programa Only Fama. “Para mí esto es un tema súper complicado, porque yo soy muy cercana a la familia Solabarrieta-Vergara, la quiero mucho”, partió expresando la panelista.

“Le molestó que prefiriera su ego”

No obstante, reveló que lo que más le molestó a “Fernando y por lo que no quiere perdonar a Luis , es porque él piensa que una amistad tan grande no se vende, y no se llama, no se juega con esa separación”.

“A él le hubiera gustado que se involucrara más en lo sentimental, no que quisiera lucrar con la separación de ellos dos”, añadió la opinóloga.