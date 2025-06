“Casi vomito”: joven lanza polémica opinión tras visitar restaurante chileno dentro de los 50 mejores del mundo

Durante los últimos días, la maquilladora y creadora de contenido Daniela Salfate se volvió viral en TikTok luego de compartir un video con su experiencia gastronómica en el restaurante Boragó, uno de los más prestigiosos del país y recientemente incluido —por segundo año consecutivo— entre los 50 mejores del mundo.

De acuerdo con la última edición del ranking The World’s 50 Best Restaurants, Boragó ocupa el lugar número 23, consolidándose como un referente global de la alta cocina latinoamericana. Según se detalla en su sitio web oficial, el restaurante ofrece un menú degustación de entre 12 y 18 preparaciones, con un valor de $186 mil por persona . La reserva debe realizarse con antelación y mediante un formulario detallado.

En su video titulado “Crónicas de un paladar flaite”, que ya supera las 300 mil visualizaciones, Salfate compartió su experiencia. A pesar del reconocimiento internacional del local, dijo que muchos de los platos no fueron de su agrado.

“No soy fan de los mariscos”, advirtió antes de probar preparaciones como caldo de picoroco y manzanas con caviar. Sobre estas, comentó entre risas que “sentía que mi paladar era demasiado flaite, solamente estaba pensando en un completo”.

“No sabía que un copihue se podía comer y no sabía cómo comérmelo. Lo estaba procesando y creo que no me gustó”, dijo en el registro.

Sin embargo, la preparación en la que más enfatizó fue el crudo de ciervo con crema helada de almendras. “Creo que lloré un poco, claramente este plato no es para mí”, cerró.