Se inauguró Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame: todo lo que debes saber de un panorama imperdible para las vacaciones de invierno 2025

¡Ya está abierto uno de los eventos más entretenidos para las vacaciones de invierno en Chile! Este sábado a las 10:00 horas se inauguró Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame, un divertido espacio familiar que ofrece distintas experiencias inspiradas en videojuegos, el entretenimiento interactivo y tecnología.

El espacio, ubicado en el Mallplaza Vespucio (en el sector de Vicuña Mackenna con San Carlos de Ancud), cuenta con juegos para niños y padres: desde un espacio interactivo para dibujar en Minecraft hasta un espacio retro con un arcade de Pac-Man y dos flippers.

Uno de los espacios que más llamó la atención de las familias presentes fueron los de realidad virtual, así como también una muralla interactiva, donde padres e hijos debían acertar a distintos objetos que caen.

Un detalle a destacar es que no se producen grandes filas, ya que no entran todos los que compran entradas al mismo tiempo. Al ingresar a Ticketmaster, hay que elegir en qué horario se desea ir. Hay varios bloques a lo largo del día, lo que hace que la experiencia sea muy cómoda y con mucha diversión (y poca espera).

ACTIVIDADES DE PLAZA GAMER CAJA LOS ANDES BY FESTIGAME

REALIDAD VIRTUAL CON LUCID DREAMS VR: Con su innovadora plataforma podrás disfrutar de juegos de combate INBATTLE VR y la exploración de libre movimiento de XPEDITION VR, y así experimentar en cuerpo completo la emoción de esos mundos digitales sin cables ni restricciones.

RED BULL CON 2 ZONAS CARGADAS DE EMOCIONANTES ACTIVIDADES: Red Bull Gaming Ground, equipada con consolas, arcades, simuladores de F1 y el juego Gladiador; y Red Bull Gaming Sphere On Tour, un tráiler con 10 Pcs de alto rendimiento, donde además podrás jugar el nuevo ARAM de Flor Espiritual.

POKÉMON GO: Los personajes más queridos del mundo de la animación participarán con entretenidas actividades, que incluyen la oportunidad de tomarse fotos con los Líderes de Equipo del videojuego, Spark, Blanche y Candela, una Poképarada de tamaño real, regalos para los asistentes y ¡mucho más!

DESARROLLADORES CHILENOS JUNTO A VG CHILE: Prueba algunos de los mejores títulos creados en nuestro país, como The Midnight Crimes, Ink of Fate, Bladeforge, Mix: The Forgotten, JanKenUP!, Sky Oceans: Wings for Hire, Cosmic Horror Tales, entre muchos otros.

PERSONAJES DEL MULTIVERSO: Creada por la empresa chilena PI, la entretenida experiencia semi inmersiva “Pinta y Anima” te permitirá proyectar, en formato animación, tus propios dibujos inspirados en Minecraft en un gran muro interactivo animado en 3D.

LOGITECH: Vive toda la adrenalina en los simuladores de auto Logitech, cargados con el juego Forza Motorsport, además de conocer increíbles productos de la línea Logitech G.

INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA: Liderada por CENTRAL GAMER, de la Mano de AMD, ASUS, FANTECH, en este espacio disfrutarás de los últimos lanzamientos en videojuegos en 2 monitores gamers de 49” al máximo de gráficos, y probar en exclusiva la nueva tarjeta de vídeo 9060 XT de AMD.

Las entradas para Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame están disponibles por Ticketmaster. Aprovecha un 30% de descuento si eres afiliado a Caja Los Andes

Lugar y horarios: Mallplaza Vespucio (Av. Vicuña Mackenna Oriente 7110, La Florida, Santiago. Metro estación Bellavista de La Florida).

Domingo a jueves de 10 a 20 hrs. / Viernes y sábado horario extendido hasta las 22:00 hrs.

Para más información, visita nuestras redes sociales oficiales: Instagram - TikTok.

Un evento de PRISA Media Chile, producido por Marcuson + FiiS.