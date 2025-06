Lo mejor de los videojuegos chilenos estará presente en Plaza Gamer by Festigame

Plaza Gamer by Festigame, la plaza de videojuegos y entretenimiento más divertida del invierno, abrirá sus puertas el próximo 20 de junio con una gran sorpresa para todos sus asistentes: un espacio exclusivamente dedicado a los desarrolladores de videojuegos chilenos.

En colaboración con VG Chile, la Asociación Gremial Chilena de Desarrolladores de Videojuegos, el evento contará con 24 estaciones con PC’s Gamer, cargados con algunos de los títulos más destacados de la industria local, convirtiéndola en una zona 100% interactiva donde los fanáticos de todas las edades podrán conocerlos y jugarlos con todas las comodidades y equipamiento para disfrutarlos al máximo.

Algunos de los títulos que estarán presentes son The Midnight Crimes, Ink of Fate, Bladeforge, Mix: The Forgotten, JanKenUP!, Sky Oceans: Wings for Hire, Cosmic Horror Tales, entre muchos otros.

Para Julio Marambio, Presidente de VG Chile, “los videojuegos chilenos han evolucionado mucho en los últimos años. La industria ha crecido bastante y aquí se están haciendo productos de altísima calidad, por lo que estamos muy emocionados con respecto al futuro inmediato. Entre este año y el próximo, hay juegos que se van a lanzar que están increíbles y esperamos que la gente también, al acercarse a Plaza Gamer by Festigame, conozca un poco más del trabajo y de lo que viene en el futuro”.

La presencia de VG Chile en Plaza Gamer by Festigame marca un hito muy importante para la industria, ya que, además de ser una oportunidad para exhibir las creaciones de grandes talentos nacionales, confirma el fuerte impacto cultural y la relevancia que la producción local ha logrado tanto en nuestro país como en el extranjero.

Las entradas para Plaza Gamer by Festigame están disponibles por Ticketmaster con modalidad de ingreso por bloques horarios de 1 hora 45 minutos de duración, con capacidad limitada cada uno, para asegurar una experiencia exclusiva, personalizada y fluida. Además, hay un precio especial en compras 4x3.

¡Por tiempo limitado! Del 31 de mayo al 4 de junio, es posible comprar todas las entradas en promoción 2x4.

Lunes a jueves: Precio de la entrada individual: $11.000

Promoción 4x3: $33.000

Viernes a domingo: Precio de la entrada individual: $13.000

Promoción 4x3: $39.000

*Los precios no incluyen el cargo por servicio.** Los niños pagan desde los 2 años de edad.

Horarios: Domingo a jueves de 10 a 20 hrs. Viernes y sábado horario extendido hasta las 22:00 hrs.

Para más información, visita www.festigame.cl y síguenos en nuestras redes sociales oficiales: Instagram - TikTok .

