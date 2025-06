David Pizarro sorprende de cara a su futuro: “Si algún día le toca volver a Pellegrini, estoy a disposición de él”

David Pizarro fue una de las figuras que participó del partido amistoso a beneficio de Cristóbal Campos, escenario ante el cual se mostró conmovido por la situación del arquero, con el que compartió durante su estadía en la U de Chile.

“Estoy más viejo, más sensible. Me pegó verlo, pero también feliz porque tiene ganas de luchar. Quizá este muchacho hubiera estado en La Paz jugando eliminatorias, pero estamos nosotros para estarle cerca y que valorice la vida. Lo lamento mucho. Es fuerte, yo lo conocí de otra manera y verlo así me marcó”, dijo el “Fantasista” en diálogo con Mega, donde entregó su análisis respecto a la realidad del fútbol chileno.

“Está a la vista que no se están haciendo las cosas bien desde los cimientos y esto viene desde hace mucho tiempo. Si no tenemos los pilares, la casa se va a venir abajo siempre. Se necesita un examen de consciencia importante, de la gente que quiera trabajar, y que de una vez por todas prevalezca el talento por sobre el dinero. Es parecido a lo que pasa en Italia”, remarcó, junto con evaluar el presente de los chilenos en el país europeo, donde está radicado.

Al respecto, se mostró ilusionado por lo que pueda hacer Alexis Sánchez. “Espero que este año haga la pretemporada, y estos últimos años no lo ha hecho. Cuando hace la pretemporada, marca la diferencia. Ojalá que la pretemporada que haga este año le permita tener un final importante para él, que es competitivo”, comentó, lamentando también los pocos minutos para Damián Pizarro en Udinese.

“Italia es complicado. A nivel nacional cuesta mucho darle tiraje a los muchachos, eso está sufriendo Damián Pizarro. Allá ven que tienen que jugar los jóvenes, a diferencia de lo que pasa en Alemania o España”, remarcó, además de sorprender con una definición respecto a su futuro, considerando que ha estudiado para ser entrenador.

“Si algún día le toca volver a Manuel Pellegrini, estoy a disposición de él. Sigo a profesionales serios, donde si nos toca equivocarnos, nos vamos por donde venimos”, cerró el exvolante.