“La U le ganó a Botafogo y a Estudiantes, tiene plantel para pelear la Copa Sudamericana”

Uno de los históricos que dijo presente en el partido a beneficio de Cristóbal Campos fue el exportero de la U de Chile, Sergio Vargas.

“Lo más importante era venir, colaborar. Vino bastante gente pese a que mañana juega la U y que la gente haya disfrutado del espectáculo”, destacó “Superman”.

“Es especial volver a sentir el cariño de los hinchas y el reencuentro con los amigos, compartir en la cancha, en el camarín. Le hace bien al alma, nos produce a todos una gran alegría”, comentó quien también fuera gerente deportivo de Azul Azul, quien también se tomó tiempo para analizar el presente deportivo del club.

“Seguro hay acciones que se van repitiendo para llegar a conclusiones sobre lo que puede estar fallando. Tienen un equipo de trabajo amplio para analizar lo que está sucediendo. La U no ha podido ganar, le ha costado mucho y la mejor forma de salir de este tipo de situaciones es ganando, no conozco otra”, remarcó Sergio Vargas, descartando que el equipo no esté capacitado.

“La U tiene un muy buen plantel. No estoy de acuerdo con los que dicen que la U tiene plantel corto. Cuando tienes los jugadores que no actúan continuamente y tienen la posibilidad, deben demostrar”, enfatizó, planteando que la U de Chile puede avanzar bastante en Copa Sudamericana.

“Tiene plantel para pelear. En la Sudamericana puede pasar de todo, ya le ganó a Botafogo, a Estudiantes. Le puedes ganar a cualquiera, pero también perder con cualquiera. Tiene los nombres, un muy buen técnico y un funcionamiento que por momentos ha sido muy bueno”, cerró Sergio Vargas.