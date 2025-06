Senador Espinoza niega ánimo comercial tras incautación de ropa falsificada Adidas y Puma: “No visualicé en aquello un inconveniente”

El senador socialista Fidel Espinoza respondió públicamente luego de que el Servicio Nacional de Aduanas incautara cerca de 90 prendas falsificadas —entre camisetas, polerones y pantalones deportivos— que portaba al regresar de Perú el pasado 3 de junio.

Las vestimentas, imitaciones de las marcas Puma y Adidas avaluadas en más de $2 millones, motivaron querellas por parte de ambas firmas, que acusan una “burda falsificación” y una afectación directa a sus derechos de propiedad industrial.

Espinoza explicó que el traslado fue un favor al club amateur Unión Católica de Trapén, que representará a la región de Los Lagos en un campeonato nacional. “Aprovechando mi estadía en Lima, Perú, el club (…) me solicitó el traslado a Chile de su indumentaria deportiva, personalizada con logo y nombre institucional, donada por un particular”, señaló.

A su juicio, no existía motivo para considerar irregular la operación: “No visualicé en aquello un inconveniente, por cuanto era un número acotado de camisetas (20) y buzos (24) para un fin particular no comercial”.

“Propósito de aclarar esta lamentable situación”

Sin embargo, admitió que “la Aduana chilena consideró que la ropa deportiva debía ser incautada al tener la marca Puma”.

Frente a las querellas interpuestas por las marcas, Espinoza insistió: “En ningún caso el fin fue utilizar una marca registrada con objetivos comerciales”.

Aseguró que en su actuar “siempre primó la buena fe y el apoyo a un club de fútbol rural”, y lamentó que “la marca adujera que dicha indumentaria podía ser comercializada en nuestro país, aun cuando tenía el nombre y logo de un club amateur regional”.

El parlamentario afirmó haber realizado los trámites correspondientes ante Aduanas y anunció que entregará todos los antecedentes necesarios “con el propósito de aclarar esta lamentable situación”.