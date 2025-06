Kast pierde el control en debate presidencial: le cortan el micrófono tras pelea con moderadora

Durante este jueves, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, criticó duramente a José Antonio Kast por su polémica participación en el debate del Encuentro Empresarial de La Araucanía (Enela 2025), realizado en Temuco.

El líder del Partido Republicano protagonizó un momento de alta tensión luego de que se negara a respetar el tiempo asignado para su intervención.

En concreto, la periodista y moderadora del foro, Paloma Ávila, intentó interrumpirlo para que cediera la palabra a los otros participantes que sí llegaron a tiempo al debate, como Kaiser y Jaime Mulet. Sin embargo, la situación escaló rápidamente.

Lejos de acatar la instrucción, Kast elevó aún más el tono. Se enfrascó en una discusión con la moderadora y con la organización, y continuó despotricando incluso después de que se le cortara el micrófono.

Sin embargo, pese a no ser escuchado, permaneció varios minutos hablando mientras se escuchaban las reiteradas peticiones de la periodista para que respetara las reglas del evento.

Finalmente, la organización accedió a extenderle el tiempo, lo que obligó a modificar el cronograma del resto de los candidatos.

“No respeta las reglas, no respeta a Paloma, a los candidatos, menos a quienes fueron a escuchar un debate, eso es democracia, en una región donde se sufre y se vive con temor como La Araucanía. Uno es lo que es por lo que hace, no por lo que dice o sube a TikTok”, dijo.