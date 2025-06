Conserje brutalmente agredido en Vitacura habla por primera vez: “Nunca le he podido preguntar por qué me pegó” / Pantallazo

Guillermo Oyarzún, conserje de 70 años, relató el violento episodio que vivió el pasado 17 de mayo mientras trabajaba en un edificio de Vitacura. Según su testimonio, fue golpeado sin provocación por Martín de Los Santos Lehmann, de 32 años, lo que lo dejó con pérdida total de visión en su ojo derecho.

“Yo estaba justo en la entrada del edificio cuando llega este compadre y me dice ‘no me toque’. ‘No te he tocado’, le dije yo, y siento el combo seco”, recordó Oyarzún en conversación con 24 Horas. Tras permanecer hospitalizado durante dos semanas, hoy se recupera en su hogar en Conchalí, acompañado de su familia.

“Yo sabía que mi ojito estaba mal, porque me miré al espejo. Me pegó en seco, a la maleta, no alcancé a hacer nada. Yo estaba fumando, el dijo q me había pedido un cigarro pero es mentira”, dijo el conserje visiblemente afectado.“Nunca le he podido preguntar por qué me pegó”, agregó, aún consternado por la agresión.

Cambió su vida

El golpe no solo le provocó daños físicos irreparables, sino también alteró completamente sus planes de vida.“Planeábamos jubilar y disfrutar la vida los dos, pero se borró”, dice María VIdal, su esposa.

Actualmente, el agresor solo tiene firma mensual y arraigo nacional como medidas cautelares, situación que ha generado indignación en la familia de la víctima, especialmente tras conocerse que De Los Santos habría llegado a acuerdos económicos en otros episodios de violencia.

Héctor Oyarzún, hijo del conserje, fue enfático: “Esta vez no le va a funcionar con nosotros. Nosotros vamos a llegar hasta la última para que este tipo esté en la cárcel”.

El 23 de junio, el imputado será reformalizado. La familia espera que se revisen las medidas judiciales y que el caso no quede impune.