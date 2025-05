Se desahogó: Empresario acusado de golpiza a conserje en Vitacura asegura sufrir “ataque mediático” y agresiones

A través de una seguidilla de historias y videos publicados en su cuenta de Instagram, Martín de los Santos Lehmann entregó una nueva declaración pública, en la que expresó su versión sobre los hechos que lo sindican como el presunto responsable de agredir a un conserje de 70 años en Vitacura.

El empresario, actualmente formalizado por lesiones graves y maltrato de obra a Carabineros, utilizó sus redes sociales para defenderse del juicio público que, según él, ha enfrentado desde que estalló el caso.

“Durante días guardé silencio. Hoy empiezo a hablar”, anunció en uno de los primeros registros compartidos en su perfil, marcando el tono de su desahogo digital.

Luego, explicó con mayor detalle su visión del ataque que asegura haber sufrido: “Fui brutalmente agredido cuando intentaba refugiarme en el Centro de Justicia. Corrí para salvar mi vida”.

“Y mientras estaba herido, los medios ya me juzgaban, sin escuchar mi versión. ¿Quién dio la orden? ¿Quién tenía interés en dejarme sin defensa?”, añadió.

“Lo que se ha mostrado está editado y manipulado”

La arremetida en redes sociales de de Los Santos no se quedó ahí. Con un lenguaje directo y desafiante, aseguró que entregará nuevas pruebas.

“Estoy recuperándome, pero esto no termina aquí. Hablaré con pruebas, testigos y documentos. Y cuando lo haga, todo Chile entenderá por qué se intentó apagar esta voz”, sostuvo.

Entre las afirmaciones más tajantes, el empresario agregó que los registros difundidos sobre la agresión al conserje no reflejan fielmente la realidad de los hechos: “Lo que se ha mostrado está editado y manipulado. No se me permitió llamar a un abogado”.

“No se me dio un motivo formal de detención. Y aun así, se me condenó públicamente”, complementó.

El empresario denunció que había sido agredido por un grupo de personas

Estas publicaciones llegan días después que denunciara haber sido víctima de un ataque. “El 18 de mayo fui víctima de una agresión salvaje. Fui emboscado por un grupo de al menos 8 personas, algunos armados con fierros, frente a funcionarios de Gendarmería, en pleno centro de Santiago”.

“Me golpearon durante más de 30 minutos con intención de matarme”, agregó entonces.

Además, detalló las consecuencias físicas y psicológicas que, asegura, aún enfrenta. “Terminé con costillas fracturadas, lesiones graves y, desde entonces, he recibido amenazas de muerte contra mí y mi familia”.

En su última publicación en la reciente serie de historias y videos, Martín de los Santos concluyó su exposición asegurando que “estoy en una recuperación y he entregado todos los antecedentes médicos necesarios. Estoy colaborando con la justicia y espero que se respeten los procesos”.